"Суд постановил исковое заявление удовлетворить частично, взыскать с ответчиков солидарно три миллиона и 402 тысячи рублей", - огласил решение судья Максим Сало.

Ответчиками по иску были названы Алексей Навальный, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.

Как следует из иска, после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы ГБУ "Автомобильные дороги" обнаружили повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства. По словам истца, учреждение также понесло убытки из-за того, что предоставило правоохранительным органам 20 машин для перекрытия дорог, провело дополнительную уборку в местах, где находилось большое количество людей, устранило повреждения газона на площади 1 тыс. кв. м на Новом Арбате.

Предприятие, перечисляя в иске свои убытки, сообщило в иске, что более 10,5 миллиона рублей оно потратило на "ликвидацию повреждений", еще 235 тысяч - на выделения транспорта для перекрытия улиц, а 434 тысячи - на дополнительные работы.

Ответчики не признали требования и просили суд в удовлетворении иска отказать. Глава московского муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин сообщил, что оппозиционеры обжалуют решение суда.

"Коптевский суд обязал нас выплатить 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ "Автодор" за газоны, которые бойцы Росгвардии вытаптывали 27 июля во время разгона мирной демонстрации. Основным доказательством стало "экспертное" заключение, которое было составлено некими сельскими специалистами из Приморского края, которые подготовили свою бумагу, даже не выезжая в Москву. Будем обжаловать, разумеется", - написал Яшин в Facebook.

Ранее Коптевский суд удовлетворил иск "Мосгортранса", который просил взыскать с тех же ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей. Как утверждал истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки.

27 июля в Москве в акции протеста, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более десяти человек.