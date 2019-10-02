"Суд постановил исковое заявление удовлетворить частично, взыскать с ответчиков солидарно три миллиона и 402 тысячи рублей", - огласил решение судья Максим Сало.
Ответчиками по иску были названы Алексей Навальный, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.
Как следует из иска, после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы ГБУ "Автомобильные дороги" обнаружили повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства. По словам истца, учреждение также понесло убытки из-за того, что предоставило правоохранительным органам 20 машин для перекрытия дорог, провело дополнительную уборку в местах, где находилось большое количество людей, устранило повреждения газона на площади 1 тыс. кв. м на Новом Арбате.
Предприятие, перечисляя в иске свои убытки, сообщило в иске, что более 10,5 миллиона рублей оно потратило на "ликвидацию повреждений", еще 235 тысяч - на выделения транспорта для перекрытия улиц, а 434 тысячи - на дополнительные работы.
Ответчики не признали требования и просили суд в удовлетворении иска отказать. Глава московского муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин сообщил, что оппозиционеры обжалуют решение суда.
"Коптевский суд обязал нас выплатить 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ "Автодор" за газоны, которые бойцы Росгвардии вытаптывали 27 июля во время разгона мирной демонстрации. Основным доказательством стало "экспертное" заключение, которое было составлено некими сельскими специалистами из Приморского края, которые подготовили свою бумагу, даже не выезжая в Москву. Будем обжаловать, разумеется", - написал Яшин в Facebook.
Ранее Коптевский суд удовлетворил иск "Мосгортранса", который просил взыскать с тех же ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей. Как утверждал истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки.
27 июля в Москве в акции протеста, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более десяти человек.
Россиянин подал в суд на Apple за "доведение до гомосексуализма" (2)
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение...
Для покрытия долгов российского авиапрома требуется 350 млрд рублей (3)
В "Ростехе" не исключают создания авиакомпании для...
У Навального и других российских оппозиционеров отсудили 3,4 млн рублей по иску ГБУ "Автомобильные дороги" (3)
Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск о...
Данные 20 млн российских налогоплательщиков попали в открытый доступ
Данные 20 миллионов российских налогоплательщиков...
В России подтвердили планы разрешить двойное гражданство (3)
Власти России намерены разрешить иностранцам,...
TOP новостей
Отработка сценария аварии на Островецкой АЭС: в случае необходимости эвакуировать будут против воли (22)
В спокойной деревне Магунай, на юго-востоке Литвы , 2...
Страсти из-за трубы стоимостью 100 млн. евро – под пристальным вниманием российской разведки (42)
Компания MT Group , которая проиграла в конкурсе на...
Налог на автомобили в Литве предлагают связать с выбросами СО2, максимальный размер – 1400 евро (2)
Министерство экологии Литвы предлагает ввести...
ВИДЕО: Свобода слова в 90-х и литовские СМИ на русском - попытка диагноза (21)
"Новые времена", реально начавшиеся в Литве с обретением...
Сколько будет стоить отопление в столице Литвы: таких цен не было уже давно (9)
В Вильнюсе с 1 октября включают отопление в...