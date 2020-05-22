"У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Другой источник сообщил агентству, что в четверг в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319. Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, кто находился на борту.

Также и по данным агентства ТАСС, сославшегося на источник в медицинских кругах, глава Чечни был доставлен на самолете в Москву. "Рамзана Кадырова доставили на самолете в Москву с подозрением на коронавирус. Сейчас находится под наблюдением врачей", - рассказал источник агентства. По его словам, состояние пациента "стабильное".

Кроме того, о возможной болезни Кадырова сообщил телеграм-канал Baza. "Накануне руководителя Чеченской Республики доставили в Москву, в одну из лучших клиник. В столицу он добирался на самолете. На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться еще несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться, и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы", - сказано в сообщении.

Директор чеченской государственной телерадиокомпании (ЧГТРК) "Грозный" Ахмед Дудаев прокомментировал информацию о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Москву на лечение. "Вчера ночью в сети появилась информация, что Рамзан Кадыров, министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов и директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев срочно вылетели спецбортом в Москву. <...> В то же самое время, когда эта информация набирала обороты, директор ЧГТРК вел прямой эфир в Instagram из своего рабочего кабинета и опровергал эти рассылки", - говорится в публикации.

"Грозный-информ" пишет, что Дудаев сейчас находится дома. "Различные малоизвестные каналы пытаются делать себе рейтинги таким образом", - сказал директор ЧГТРК, призвав не распространять недостоверную информацию.

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, а также пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Рамзан Кадыров до недавнего времени вел обычную жизнь и практически не соблюдал меры предосторожности, рекомендованные в связи с быстрым распространением коронавируса. Как писала в апреле "Новая газета", коронавирус парализовал все население республики, кроме главы Чечни. "Кадыров не только каждый день проводит совещания оперативного штаба, который формально возглавляет (спикер парламента Чечни) Магомед Даудов. Он ведет полноценную активную жизнь. Ездит по самым отдаленным районам республики, например, чтобы выпустить в дикую природу выращенных в питомниках горных козлов", - говорилось в статье.

При этом в середине апреля в Чечне был введен строгий карантин. Перемещаться разрешили только медработникам, сотрудникам дорожных, коммунальных и экстренных служб и тем, у кого есть спецпропуска.

Нарушителей карантина глава Чечни ранее предложил отправлять на сельскохозяйственные работы. "Ему не сиделось дома и он вышел? Ну так пусть целый день работает на поле и приносит пользу. Мы найдем ему работу. Пусть пашет поля, сеет и выращивает", - заявил Рамзан Кадыров. Его слова приводил РБК.

29 апреля Кадыров поручил усилить контроль за передвижением людей. Нарушителей карантина будут лишать автомобилей и принуждать к уборке улиц, заявил он. Местные жители раскритиковали жесткий контроль силовиков за теми, кто выходит на улицу.

5 мая спикер парламента Чечни, руководитель местного оперштаба Магомед Даудов объявил, что в регионе вводится обязательный "масочный режим". 7 мая он же обвинил жительниц Чечни в том, что они нарушают карантин, рассчитывая на особое отношение силовиков. За таких нарушительниц будут отвечать мужчины из их семьи, пригрозил Даудов.

9 мая глава Чечни анонсировал открытие 11 мая малых предприятий в сфере услуг, сообщал "Кавказский узел". Первыми в республики предложили открыть маленькие магазины, техстанции и заправки с небольшим количеством сотрудников. Однако если предприниматели не будут соблюдать меры безопасности, их имущество будет изъято, пригрозил глава Чечни. Возобновлять работу в таких условиях рискованно, отметили местные бизнесмены. Они также высказывали опасения, что работать придется себе в убыток.

С 23 по 26 мая в Чечне будет действовать запрет на передвижение по улицам пешком и на транспорте в связи с празднованием Ураза-байрам.

По данным регионального Минздрава, в Чечне зарегистрировано 1005 случаев заражения коронавирусом. 620 человек выздоровели, 11 скончались, передает РИА "Новости". Среди заразившихся 92 медика, сказал в среду заместитель министра здравоохранения Чечни Алам Гадаев.

А в конце прошлой недели министр здравоохранения Эльхан Сулейманов заявил, что одна медработница умерла, получив осложнения на фоне беременности.