У главы МИД России Сергея Лаврова нашли недвижимость стоимостью более 600 млн рублей

Журналисты выяснили, что Лаврову и его жене принадлежит участок площадью 2840 квадратных метров в элитном поселке Ландшафт в деревне Жуковка по соседству c Барвихой ( в том же поселке купил дом бывший президент Украины Виктор Янукович, а владельцем 17 домов и участков в поселке числится "Российская Федерация", что является признаком сокрытия имен настоящих владельцев). На этом участке находится белый трехэтажный особняк площадью 499 квадратных метров. Декларировать участок и дом такой же площади Лавров начал в 2014 году, хотя, судя по выпискам из ЕГРН собственниками этой недвижимости министр и его жена стали в 2015 году. Стоимость этого поместья журналисты оценили в 300 млн рублей, отметив, что эта сумма соответствует доходам семьи Лаврова за 66 лет.

Кроме дома на Рублевке Сергею Лаврову принадлежит и квартира площадью более 247 квадратных метров в элитном доме в Шведском тупике в Москве. 11-этажный дом известен как "дом друзей Путина" – квартиры в нем были у сына бизнесмена Геннадия Тимченко, главы "Ростеха" Сергея Чемезова и бывшей жены главы "Роснефти" Марины Сечиной. По документам квартиру, которая может стоить немного больше поместья на Рублевке, Лаврову подарила в 2007 году его дочь Екатерина. Сейчас она замужем за бизнесменом Александром Винокуровым, президентом инвестиционной компании "Марафон групп" и экс-президентом группы "Сумма", но 13 лет назад Екатерине Лавровой было 25 лет, она заканчивала магистратуру и никаким бизнесом не занималась.

Лавровой элитная квартира досталась по договору мены с Игорем Новиковым. В то время он числился охранником в ЧОПе "Согласие-СБ", а сейчас является гендиректором компаний "Свобода" и "Согласие-Инновационные технологии".

Таким образом, стоимость квартиры и загородного дома Лаврова может превышать 600 млн рублей, и если брать в расчет только официальные доходы, то копить на нее главе МИД пришлось бы более 100 лет. "Собственность и доходы за 50-летнюю карьеру Сергея Лаврова, равно как и связанные с собственностью правовые действия, задекларированы и оформлены в строгом соответствии с российским законодательством", – заявили в МИД в ответ на обращение журналистов.