Состояние врача на данный момент оценивается как удовлетворительное, сообщили Интерфаксу в больнице.

"Состояние Проценко нормальное, он находится у нас, в Коммунарке", - сказали медики.

Позже сам Проценко написал на своей странице в "Фейсбуке", что чувствует себя "вполне хорошо" и работает дистанционно из своего кабинета.

"Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело", - написал он.

Неделю назад в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин. Он пообщался с Проценко, они также пожали друг другу руки.

После того как стало известно, что у Проценко обнаружен коронавирус, пресс-сескретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин регулярно проходит тест.

"Он тестируется регулярно. Все нормально", - цитирует слова Пескова агентство РИА Новости.

В пресс-службе московской мэрии Би-би-си рассказали, что у главы города Сергея Собянина, который тоже виделся с Проценко, никаких проблем со здоровьем также нет.

В больнице в Коммунарке в связи с заражением Проценко могут быть введены дополнительные меры безопасности, сообщил телеканал "Россия 24". Сейчас больница работает в обычном режиме, все врачи регулярно тестируются на коронавирус, сообщили Интерфаксу в медучреждении.

На данный момент общее количество заболевших коронавирусом в России составляет 2337 человек в 73 регионах страны. За последние сутки в стране зарегистрировали 500 новых случаев заболевания коронавирусом.