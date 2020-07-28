По предварительным данным, "Сафронов изолирован в "Лефортово" в отдельной камере в связи с подозрением на коронавирус", сказала Меркачева.
Ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников сообщил агентству, что у Сафронова появился один из симптомов, который может означать заболевание Covid-19. "В таких случаях всегда переводят в отдельную камеру под особое наблюдение. Согласно инструкции, тест у него уже взяли. В целом, чувствует он себя нормально", — сказал Мельников.
Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), председатель комиссии СПЧ по содействию Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений Андрей Бабушкин рассчитывает узнать о самочувствии советника главы "Роскосмоса". "Надеюсь, все будет нормально, постараемся еще раз посетить, выяснить, что с ним происходит", — сказал Бабушкин.
Сафронова задержали 7 июля и в тот же день арестовали как подозреваемого в госизмене. 13 июля ему было предъявлено официальное обвинение (ст. 275 УК РФ).
По данным защиты, в ФСБ считают, что в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой и в 2017 году собрал и передал ей составляющую гостайну информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил России в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, считает следствие.
Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой, специализируясь на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.
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