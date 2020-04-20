У 60% зараженных коронавирусом в Москве нет симптомов: чем это опасно

Если раньше по итогам повторного тестирования процент подтвержденных положительных анализов составлял около 40%, то сейчас этот показатель достигает 77%, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения. Рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в штабе объясняют именно увеличением числа ежедневно проводимых тестов и повышением качества диагностики.

Число госпитализированных при этом остается стабильным, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. "За последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Москвы пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1300 человек. При этом у нас нет дефицита мест в стационарах", - сказал Хрипун в воскресенье. По его словам, на минувшей неделе в больницах было развернуто около 4 тысячи коек, а на следующей неделе будет введено дополнительно 5 тысяч коек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее оценила долю бессимптомных носителей коронавируса в России в 45-50% от всех заразившихся. Российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академик РАН Виталий Зверев, сославшись на исследования немецких ученых, заявил, что 18% заболевших в мире перенесут коронавирус бессимптомно.

Такие носители могут заражать других людей, даже если сами не чувствуют признаков заболевания. Зараженный человек "выделяет вирус на расстоянии чуть больше метра", сообщил в интервью "Московскому комсомольцу" доктор биологических наук, профессор РУДН Владимир Макаров. "Самое главное - маска и расстояния. Необходимо обходить друг друга, задерживать дыхание при встрече", - посоветовал он.

Опасность бессимптомного течения болезни еще и в том, что некоторые такие носители быстро превращаются в тяжелых больных и могут сразу попасть и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких, предупредила вице-премьер Татьяна Голикова. Японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили у перенесших COVID-19 бессимптомно поражение легких - так называемый эффект матового стекла. Обнаружить его можно только при компьютерной томографии: на снимках определяются огромные пятна.

"Это обычно очаги уплотнения, которые разбросаны в правом и левом легком. Эти серые пятна - как раз типичная картина коронавирусной пневмонии", - рассказывал в сюжете Первого канала заведующий отделением рентгенологии НМЦ им. Пирогова Олег Бронов. Порой на фоне кажущегося полного здоровья ткань легкого молниеносно превращается в один сплошной рубец.

Исследователи сейчас пытаются лучше изучить случаи бессимптомного течения болезни: возможно, симптомы все же проявляются, но неизвестно, как именно, поэтому врачи не знают на что обращать внимание, отмечает Forbes.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров отметил, что коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии и проявляется очень странно. Бывают случаи, когда человек чувствует себя нормально, хотя, судя по компьютерной томограмме, должен находится как минимум в реанимации. Вслед за таким состоянием наступает "катастрофический обвал".

Никифоров отметил, что если бы вирус следовал "классической схеме", то эпидемия завершилась бы в течение трех месяцев, но мир столкнулся с чем-то новым. Об этом говорят и китайские инфекционисты. По их мнению, вирус не мог быть создан искусственно, так как у человечества нет достаточных знаний для того, чтобы синтезировать вирус, похожий по характеристикам на COVID-19. Если такой вирус был бы искусственно синтезирован, то создавшие его ученые должны превосходить по знаниям обычных людей, а объем подобной работы - возможности всего человечества.