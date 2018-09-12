Солдатов сказал, что хочет поддержать Навального, который силен в раскрывании коррупции, а Золотов проходил армейскую подготовку, поэтому если им и соревноваться, то на политических дебатах.

«Я хочу тебя показать, как ты будешь выглядеть на моем фоне в бассейне. Ты будешь выглядеть как килька в томате! Ты будешь как селедка под шубой на моем фоне! Я тебя разделаю как настоящий кит-убийца, как дельфин. При своих ребятах», — сказал Виктор.