Мастер спорта по плаванию, бронзовый призер чемпионата мира Виктор Солдатов вызвал главу Росгвардии Виктора Золотова на плавательную дуэль. Накануне Золотов записал видеообращение, в котором в ответ на расследование Навального о закупках продуктов в Росгвардии вызвал оппозиционера «на поединок».
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Солдатов сказал, что хочет поддержать Навального, который силен в раскрывании коррупции, а Золотов проходил армейскую подготовку, поэтому если им и соревноваться, то на политических дебатах.

«Я хочу тебя показать, как ты будешь выглядеть на моем фоне в бассейне. Ты будешь выглядеть как килька в томате! Ты будешь как селедка под шубой на моем фоне! Я тебя разделаю как настоящий кит-убийца, как дельфин. При своих ребятах», — сказал Виктор.

Телеканал "Дождь"
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