Тверской областной суд приговорил 45-летнего москвича Сергея Егорова, убившего девять человек в дачном кооперативе в Тверской области, к пожизненному тюремному заключению.

Массовое убийство произошло ночью 4 июня 2017 года в Конаковском районе области после бытового конфликта между владельцами дачных участков.

По версии следствия, компания распивала спиртное, когда разгорелась ссора. Затем Егоров сходил к себе домой, взял охотничий карабин "Сайга-12С" и застрелил девять человек - пятерых мужчин и четырех женщин.

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"Выстрелы начал производить самопроизвольно, когда на меня налетели. На характер ранения внимания не обращал, как затаскивал трупы в дом, не помню", - приводит Интерфакс зачитанные судьей выдержки из показаний Егорова.

Из показаний Егорова следует, что после словесной перепалки мужчины начали его толкать, сидевшие за столом женщины смеялись, после чего он ушел за ружьем.

По словам подсудимого, он "не хотел убивать, хотел просто напугать. Производя выстрелы, не целился. Сжигать трупы не хотел, почему выстрелы получились в голову, не помнит".

Как передает корреспондент Интерфакса, во время чтения приговора Егоров держался спокойно и безразлично, а родственники погибших плакали.

В своем последнем слове подсудимый попросил прощения у родственников погибших. "Если хотите, попросите президента вернуть смертную казнь, я не возражаю", - заявил он.

Наряду с пожизненным сроком суд назначил Егорову выплату денежной компенсации в пользу родственников его жертв в размере около 10,5 млн рублей (185 тыс. долларов).

Согласно приговору, первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии особого режима.