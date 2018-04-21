Тулеев устал от политики и объяснился по поводу особняков из расследования Навального

Тулеев дал интервью телекомпании ТВМ из города Белово. Выдержки приводит сайт "Сибирь.Реалии". Тулеев ушел с поста губернатора после страшного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", а после этого местные "единороссы" сделали его главой регионального парламента. Теперь политик говорит, что работа в Заксобрании - это не для него: "Тошно от всего этого... Я очень благодарен нашим депутатам. Низкий поклон, областной совет. Но не мое это… Я же ведь практик, хозяйственник, реалист… А депутаты - особые люди. Нужно иметь терпение: бесконечные эти законы, пункт А, пункт Зю".

Глава Кузбасса также сообщил, что не планирует переезжать в Москву и становиться сенатором.

Прокомментировал он и видео Алексея Навального, в котором шла речь о резиденции Тулеева. Экс-губернатор утверждает, что в ролике фигурируют "две обычных деревни", где у него "всего один коттедж, и тот в аренде".

Тулеев считает, что служил Кузбассу верой и правдой, а сейчас его имя поливают грязью: "На меня и на мою семью полилась грязь и циничная ложь. Осталось только школьные годы проверить, списывал в третьем классе или нет. Остальное все просто вывернули. Вот первое, что меня заставило. А ведь я по моральным ушел причинам [с поста губернатора]".

Русская служба ВВС полагает, что Тулеев дал это интервью на фоне давления из Москвы. Новостная служба напоминает, что решение о назначении экс-губернатора главой парламента приняли единороссы региона, а в центре выступали против этого. Поэтому, считают журналисты, Тулеев уйдет до новых выборов в региональный парламент, намеченных на сентябрь нынешнего года. Так можно трактовать его слова о том, что он больше не собирается бороться за посты. Для выдвижения даже в регионе ему надо было бы пройти через праймериз.

В публикации также отмечается двойственное положение нового главы региона Сергея Цивилева - пока в ранге врио. Он "хоть и принял преемственность власти, начал работу с кардинальной зачистки всех заместителей своих предшественников".

При этом в субботу в Кемерово власти не разрешили провести пикеты против Тулеева: площадь оцепили и устроили там масштабные работы по экстренной очистке детских горок и памятника Ленину.