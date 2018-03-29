Согласно декларации о доходах Амана Тулеева за 2016 год, губернатор получил зарплату в размере 2 млн 89 тыс. 304 руб. Таким образом однодневный заработок чиновника составляет 5724 руб. 12 коп.

Всего на благотворительный счет поступило 24 млн 300 тыс. руб. «На расчетный благотворительный счет поступают пожертвования от трудовых коллективов предприятий, организаций, компаний, граждан Кемеровской области, регионов России и мира»,— говорится в сообщении администрации Кемеровской области.

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека (среди которых 41 ребенок), 79 — пострадали. По официальным данным, до сегодняшнего дня пропавшими числились 67 человек.