Трое детей и женщина погибли при пожаре в ТЦ в Кемерово

Три ребенка и женщина погибли, более 20 человек пострадали во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщили в Следственном комитете. Ранее сообщалось о четырех погибших детях.
© Vytauto Petriko ("Klaipėda") nuotr.

"Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города", — цитирует РИА Новости представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТЦ, произошло обрушение потолка.

Сотрудники МЧС продолжают тушение пожара и эвакуацию людей. Площадь пожара составила 1500 кв. метров, в настоящее время возгорание удалось локализовать на третьем и четвертом этажах, сообщили в ведомстве. Тушение огня на крыше пока продолжается. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщают очевидцы, в торговом центре находился контактный зоопарк, в нем содержались морские свинки, козы, ежи и кошки. О судьбе животных пока ничего неизвестно.

По данным Интерфакса, из торгового центра, расположенного в центре города, выведены около 250 человек.

Как сообщает агентство со ссылкой на местное управление МВД, полицейские оцепили здание и эвакуируют припаркованные на стоянке автомобили. Вокруг места пожара перекрыто движение.

Прокуратурой Кемеровской области организована проверка в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", передает РИА Новости. Надзорное ведомство, в частности, будет проверять соблюдение требований пожарной безопасности в здании и действия должностных лиц торгового центра.

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