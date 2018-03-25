Трое детей и женщина погибли при пожаре в ТЦ в Кемерово

"Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города", — цитирует РИА Новости представителя СК Светлану Петренко.
По ее словам, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТЦ, произошло обрушение потолка.
Сотрудники МЧС продолжают тушение пожара и эвакуацию людей. Площадь пожара составила 1500 кв. метров, в настоящее время возгорание удалось локализовать на третьем и четвертом этажах, сообщили в ведомстве. Тушение огня на крыше пока продолжается. Причина возгорания пока неизвестна.
Как сообщают очевидцы, в торговом центре находился контактный зоопарк, в нем содержались морские свинки, козы, ежи и кошки. О судьбе животных пока ничего неизвестно.
По данным Интерфакса, из торгового центра, расположенного в центре города, выведены около 250 человек.
Как сообщает агентство со ссылкой на местное управление МВД, полицейские оцепили здание и эвакуируют припаркованные на стоянке автомобили. Вокруг места пожара перекрыто движение.
Прокуратурой Кемеровской области организована проверка в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", передает РИА Новости. Надзорное ведомство, в частности, будет проверять соблюдение требований пожарной безопасности в здании и действия должностных лиц торгового центра.
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