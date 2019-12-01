В список "аптечных наркотиков" попали опиоидное обезболивающее, препарат против эпилепсии и капли для расширения зрачков. За их незаконную продажу вводится уголовная ответственность.
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В России расширился список запрещенных сильнодействующих препаратов, в него вошли противоэпилептический препарат прегабалин, опиоидное обезболивающее тапентадол и капли для раcширения зрачков тропикамид. Эти же препараты входят в список "жизненно важных", утвержденный правительством РФ.

С воскресенья, 1 декабря, вступило в силу соответствующее постановление премьера Дмитрия Медведева, подписанное в середине этого года. В Минздраве летом заявили, что эти препараты зачастую используются как наркотики людьми, страдающими зависимостью от опиоидов.

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Что грозит за незаконную покупку и продажу этих препаратов?

Внесение препаратов в этот список означает, что они будут продаваться в аптеках строго по одноразовым рецептам, за их незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение и перевозку грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

В Германии данные препараты также продаются по рецепту, для пациентов их стоимость покрывается страховкой, оплачивается только сбор в размере 5-10 евро.

Deutsche Welle
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