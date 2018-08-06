Приехавшие из города Нижнекамска в Татарстане 7-летний Коля Мальков вместе с бабушкой шли по улице Октябрьской возле кафе "Санта-Барбара". У этой дороги не было тротуара. И после прошедших сильных ливней, затопивших многие улицы, вся проезжая часть дороги была как небольшая мелкая речка. Мальчик радостно прыгал по воде, немного убежав вперед от бабушки.
В первые секунды, когда Коля вдруг исчез, никто ничего не мог понять. Только бабушка вдруг закричала: "У меня ребенок упал!!!".
Мальчик провалился в открытый люк ливневой канализации, не увидев его под сильным водным потоком. Бабушка, находившаяся рядом, пыталась достать внука, но она уже ничем не могла ему помочь - Колю унесло течение, затащив тело в ливневку. Его нашли лишь спустя несколько часов неподалеку от берега, когда спасатели обследовали ручей и акваторию моря.
"Мы с супругой шли с моря. Пошел сильный дождь. Улица быстро заполнилась водой. Ее потоки просто неслись в сторону морю. Полагаю, потому, что при строительстве не соблюдаются правила, а ливневые стоки все забиты. Воды было по колено. Вдруг раздался пронзительный крик. Женщина неистово кричала о помощи. Никто не мог понять, что случилось. Потом поняли, что ее внук провалился под землю. Женщина металась во все стороны, а потом сама бросилась в люк", - рассказал изданию "Кавказский Узел" один из очевидцев трагедии.
Тело Николая Малькова уже доставили самолетом в Татарстан. Забрать сына приехал отец. Вместе с ними улетела и бабушка мальчика, которую выписали из сочинской больницы.
Похороны мальчика пройдут 6 августа в поселке городского типа Аксубаево. В сентябре этого года мальчик должен был пойти в первый класс.
В администрации Сочи объяснили: смерть Коли - стечение неблагоприятных обстоятельств
В администрации города Сочи только через два дня попытались объяснить, почему на ливневой канаве в поселке Лазаревское отсутствовала решетка.
Как сообщила пресс-служба администрации города-курорта, ливневые канавы в этом районе были проложены в начале 1960 годов. Это сооружения для приема дождевых вод, представляющие собой траншеи открытого типа. Они проходят практически по каждой улице поселка с одной из сторон.
И такая ливневка должна быть открыта полностью, проект не предусматривает наличие каких-либо решеток. Это объясняется тем, что во время залповых тропических ливней, которые бывают в Сочи, потоки воды могут сорвать решетки, что может создать угрозу для жизни и здоровья людей, говорится на сайте администрации Сочи.
Там отметили, что ливневые канавы более полувека эффективно принимают дождевые воды, и отсутствие гидросооружений может привести к затоплению или смыву жилых домов и хозяйственных построек.
А то, что у этой дороги нет тротуара, то это не было предусмотрено при проектировании еще в советское время - тротуар проходит только с одной стороны дороги Октябрьской улицы, противоположной траншее.
Власти уверяют, что бабушка, сопровождавшая мальчика, знала о наличии открытой ливневки, так как "бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии данного гидротехнического сооружения".
В пресс-службе администрации считают, что смерть семилетнего Коли - стечение неблагоприятных обстоятельств.
Там отметили, что оказали всю необходимую помощь родственникам погибшего мальчика.
Еще двух детей унесла в Сочи река Пластунка, оба ребенка погибли
Это не единственная трагедия, произошедшая за последние дни в Сочи. 3 августа в районе села Пластунка в реке Сочи, недалеко от Ореховских водопадов, течением унесло четырех человек - одного мужчину, женщину и двух детей четырех и 15 лет. Все они решили перейти реку вброд.
В связи с дождем уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились с потоком и их унесло. Женщина выплыла самостоятельно и сообщила спасателям, что река унесла ее родственника и детей. Чуть позже мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался.
А вот оба ребенка погибли.
Как сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, "около 17:00 мск в Южный спасательный отряд МЧС очевидцы сообщили, что в районе Ореховских водопадов двое детей переходили реку и их унесло течением".
Тело 4-летней девочки было обнаружено только утром 5 августа в реке Сочи, в районе водозабора - в районе пляжа "73-й километр" на расстоянии 500 метров от берега моря.
Тело 15-летнего подростка было обнаружено 4 августа при облете территории.
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