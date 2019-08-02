Треть москвичей возложили вину за задержания на акции 27 июля на ее участников и организаторов

Пятая часть (20,9%) жителей Москвы считает, что в массовых задержаниях на акции 27 июля виновны его участники, еще 12,5% возлагают вину на организаторов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса фонда "Петербургская политика".
Liepos 27-osios protestas Maskvoje
© Itar-Tass / Scanpix

Силовиков и власти в задержаниях винят 33% опрошенных: 16,3% респондентов назвали виноватыми чиновников московской мэрии, правительство и мэра Москвы, 10,3% — полицейских, 6,8% — на сотрудников Росгвардии. Еще 30,4% респондентов затруднились назвать виновных в задержаниях.

РБК со ссылкой на опрос "Петербургской политики" пишет, что 30,6% участников опроса поддерживают протесты в Москве (11,2% готовы принять в них участие), 37,7% выступают против. РБК отмечает, что по сравнению с аналогичным опросом, проведенным неделей ранее, доля сторонников акций почти не изменилась, доля противников выросла на 7%.

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31 июля проект "Апология протеста" и издание "Медиазона" сообщили, что москвичам звонят из "независимой исследовательской компании" и опрашивают их по поводу акций протеста. В трех крупнейших российских социологических организациях — ВЦИОМе, ФОМе и "Левада-центре" — заявили, что это был не их опрос.

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