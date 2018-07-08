Сборная России по футболу на чемпионате мира 2022 года в Катаре добьется лучшего результата, чем на турнире 2018 года. Об этом на встрече с болельщиками в московской фан-зоне ФИФА на Воробьевых горах заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Stanislavas Čerčesovas
© Reuters

"Сейчас только одни эмоции. Анализа пока сделать не удалось. Мы рады вас всех приветствовать, мы были вместе. Вы были 12-м, 13-м, 14-м, 15-м и 16-м игроком", - сказал Черчесов.

"Мы хотели еще дальше пройти, но, к сожалению, сегодня нам это не удалось. Через четыре года в Катаре мы это сделаем лучше. Но без вас там будет сложно, поэтому все туда", - отметил главный тренер сборной.

"Мы сегодня провели маленькое собрание. Эти дни пролетели как один миг, поддержка с первой секунды чувствовалась. Мы долго запрягали, но если запрягли, то идем. Спасибо вам огромное", - добавил Черчесов.

В субботу сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира и завершила выступление на турнире.

NEWSru.com
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