Противостояние продолжалось более двух суток. Освободить заложников удалось спустя три дня в результате спецоперации после того, как рано утром 26 октября начался штурм здания. Перед началом операции в вентиляцию подали усыпляющий газ. Состав газа до сих пор засекречен.

Жертвами теракта, по разным данным, стали от 120 до 170 человек, в том числе десять детей. Из числа погибших заложников 5 человек были застрелены до штурма, остальные скончались уже после освобождения — от отравления газом, который был запущен в здание перед штурмом. Все 40 террористов-смертников (21 мужчина и 19 женщин) также были уничтожены.

26 октября, в день годовщины завершения спецоперации, в Москве родные жертв теракта на Дубровке традиционно проведут минуту молчания, а также запустят в небо 130 белых шаров в память о погибших.

Портал DELFI вспоминает хронологию теракта и рассказывает о том, что было после него.

