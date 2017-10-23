Противостояние продолжалось более двух суток. Освободить заложников удалось спустя три дня в результате спецоперации после того, как рано утром 26 октября начался штурм здания. Перед началом операции в вентиляцию подали усыпляющий газ. Состав газа до сих пор засекречен.
Жертвами теракта, по разным данным, стали от 120 до 170 человек, в том числе десять детей. Из числа погибших заложников 5 человек были застрелены до штурма, остальные скончались уже после освобождения — от отравления газом, который был запущен в здание перед штурмом. Все 40 террористов-смертников (21 мужчина и 19 женщин) также были уничтожены.
26 октября, в день годовщины завершения спецоперации, в Москве родные жертв теракта на Дубровке традиционно проведут минуту молчания, а также запустят в небо 130 белых шаров в память о погибших.
Портал DELFI вспоминает хронологию теракта и рассказывает о том, что было после него.
Что известно о нападении на Татьяну Фельгенгауэр на "Эхе Москвы" (20)
В редакцию радиостанции "Эхо Москвы" проник мужчина и...
Трехдневная драма "Норд-Оста": теракту на Дубровке исполнилось 15 лет (41)
Ровно 15 лет назад, вечером 23 октября 2002 года, в Москве...
Прокуратура решила не проверять "Матильду" после обращения Поклонской (2)
Генпрокуратура России рассмотрела видеообращение...
Неизвестный ворвался в редакцию и ранил ножом замредактора "Эхо Москвы" (117)
Неизвестный ворвался в редакцию российской...
Отложен запуск ряда российских космических ракет (10)
По информации "Интерфакса", перенесен четвертый запуск...
TOP новостей
В выходные Литва переходит на зимнее время (26)
В конце этой недели, в воскресенье, Литва перейдет на...
Глава полиции Литвы предлагает ограничить некоторые виды бизнеса (42)
Одним из важнейших факторов теневой экономики является...
Что известно о нападении на Татьяну Фельгенгауэр на "Эхе Москвы" (20)
В редакцию радиостанции "Эхо Москвы" проник мужчина и...
Рост цен набирает обороты: что еще подорожает в Литве (136)
По данным статистического агентства Евросоюза Eurostat,...
Посольство Россия: таблички к памятникам советским солдатам в Литве - "гнусный поступок" (86)
Россия в понедельник осудила решение самоуправления...