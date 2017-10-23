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Захват на Дубровке: как развивались события
Ровно 15 лет назад, вечером 23 октября 2002 года, в Москве вооруженная группировка во главе с Мовсаром Бараевым ворвалась в здание Театрального центра на Дубровке, захватив в заложники более 900 человек. Во время операции погибли 125 заложников, и споры по поводу того, насколько правильно действовали сотрудники спецслужб, продолжаются до сих пор.
© AFP/Scanpix

Противостояние продолжалось более двух суток. Освободить заложников удалось спустя три дня в результате спецоперации после того, как рано утром 26 октября начался штурм здания. Перед началом операции в вентиляцию подали усыпляющий газ. Состав газа до сих пор засекречен.

Жертвами теракта, по разным данным, стали от 120 до 170 человек, в том числе десять детей. Из числа погибших заложников 5 человек были застрелены до штурма, остальные скончались уже после освобождения — от отравления газом, который был запущен в здание перед штурмом. Все 40 террористов-смертников (21 мужчина и 19 женщин) также были уничтожены.

26 октября, в день годовщины завершения спецоперации, в Москве родные жертв теракта на Дубровке традиционно проведут минуту молчания, а также запустят в небо 130 белых шаров в память о погибших.

Портал DELFI вспоминает хронологию теракта и рассказывает о том, что было после него.

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Захват на Дубровке: как развивались события
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