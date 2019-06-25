В публикации Transparency говорится, что информация о фактических расходах на командировки была запрошена более чем у 50 органов власти, но детальные ответы были получены только от минтранса и Роспечати. В первом ведомстве сообщили, что в 2018 году потратили более 14 млн рублей на гостиницы и почти 60 млн - на перелеты. В Роспечати сказали, что в 2016-2018 годах потратили на командировки сотрудников 16,9 млн рублей.

Траты на командировки минпромторга Transparency подсчитала, основываясь на данных госзакупок. По оценкам организации, в 2016-2017 годах ведомство потратило на проживание сотрудников в отелях за рубежом не менее 19,3 млн рублей.

Отдельно Transparency привела данные о семи отелях, где в этот период останавливался глава минпромторга Денис Мантуров. По данным организации, номера, где жил министр, стоили от 218 тысяч до 1,38 млн рублей в сутки. Самым дорогим стал президентский номер отеля The Peninsula Shanghai с двухэтажной столовой, мраморной ванной комнатой, погодной панелью и сушилкой для ногтей.

Как отмечает Transparency, расходы на проживание чиновников за рубежом ограничены, но они могут обойти эти нормы, получив разрешение от своего руководителя. Кроме того, на федеральных министров денежные лимиты вовсе не распространяются.

Тем не менее если бы Мантуров и его подчиненные тратили в пределах установленного правительством лимита, бюджет сэкономил бы 12,5 млн рублей, подсчитала организация.

Русская служба Би-би-си попросила прокомментировать расследование Transparency бывших чиновников.

Алексей Ведев, ведущий научный сотрудник лаборатории финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара, бывший замминистра экономического развития

"Я думаю, что это достаточно распространенное явление, не думаю, что эти траты зашкаливают. Что касается министров, мне это неизвестно, но для замов директоров департаментов установлены определенные категории [трат] - есть такая "сетка", по которой ты ездишь в командировки. Причем это не зависит персонально от человека.

Если я куда-то еду, мне покупают билет и бронируют гостиницу, которые должны соответствовать этой "сетке". Информация о расходах на командировки достаточно прозрачна, отчетна и несекретна.

Лично я все получал по факту. Мне говорили: летишь таким-то самолетом, таким-то классом, останавливаешься в такой-то гостинице. Конечно, я знал, сколько все это стоит, и часто, на мой взгляд, это было дороговато.

Когда я летал бизнес-классом в Японию, в Бруней, там прилично набегало - туда-обратно где-то под миллион рублей.

Мне ничего неизвестно о каких-то рекордах, но то, что на командировки чиновников тратится приличное количество денег, это 100%".

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, бывший замминистра здравоохранения и социального развития

"Есть установленные пределы расходов на командировки в отношении государственных гражданских служащих. Министры к ним не относятся - это высшие должностные лица. Нет на сегодняшний день норм по расходам министров, вице-премьеров, председателя правительства.

Суточные - это расходы на питание, жилье идет по отдельной статье. В соответствии с постановлением правительства есть пределы по расходам для государственных гражданских служащих.

Государственные гражданские служащие - это все лица до замминистра. Эти лица разбиты на должностные группы: высшая, главная и так далее. Для каждой группы есть пределы расходов на транспорт и гостиницы. Эти расходы для каждой из группы разнятся - бизнес или эконом класс. Что касается гостиницы, там тоже есть указание - тип номера.

Что касается министров и чиновников, назначаемых президентом Российской Федерации, для них не установлены такие ограничения. Существует лимит, который устанавливает минфин на командировочные расходы. Есть общий объем средств, который выделяется министерством на командировки. В том числе и на министра. И больше этой суммы никто не даст. И если был номер с мраморной ванной, значит потом другие чиновники этого министерства в командировки не поедут.

Никогда не было возможности у министра взять и кататься каждый день за счет государства и размещаться в отелях с мраморными ванными и золотыми унитазами. Это четко прописанные правила, это бюджетный лимит. Если он его превысит, вмешаются контрольное управление минфина и Счетная палата. Будут соответствующие представления - либо в администрацию президента, либо в аппарат правительства. В конечном итоге минфин будет снижать деньги, он просто их урежет.

А еще устроители мероприятия могут сказать: только здесь и нигде больше. Из соображений безопасности, статусности и так далее. Нравится - не нравится гостиница, но она уже определена. Это особенно касается мероприятий, связанных со встречами на высшем уровне".