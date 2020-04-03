"Только по спецразрешениям": Россия с 4 апреля приостановит все полеты за границу

"Приостановят все международные рейсы. Полеты будут выполняться только по спецразрешениям правительства", - сказал собеседник Би-би-си.

"Все вывозные рейсы будут отменены с субботы", - сообщил источник Интерфакса. По его словам, соответствующую телеграмму разослала Росавиация. Информацию о полной приостановке с субботы международных рейсов агентству также подтвердил другой источник в отрасли.

Би-би-си направила запрос в Росавиацию, однако там отказались от комментариев.

О том, что Россия с полуночи 4 апреля полностью остановит все международное ависообщение, рассказали также источники "Коммерсанта" в правительстве и авиационной отрасли.

По словам собеседников издания, в аэропорту Шереметьево прямо перед вылетом остановили самолет "Аэрофлота", который должен был совершить рейс в Нью-Йорк и обратно.

Генконсульство России в Нью-Йорке в свою очередь сообщило об отмене рейса "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву, запланированного на 3 апреля.

"Вниманию граждан России! Согласно имеющейся информации, решением Росавиации рейс "Аэрофлота" по маршруту Нью-Йорк - Москва, запланированный на 3 апреля, отменен", - сообщается на странице консульства в "Фейсбуке".

По данным на 1 апреля, за рубежом оставались 25 тысяч россиян, изъявивших желание вернуться на родину из-за коронавируса, сообщил директор Консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

По данным источника "Коммерсанта" в рабочей группе по организации вывоза россиян, застрявших за рубежом, за границей сейчас остаются более 30 тысяч граждан России, обратившихся с просьбой помочь им вернуться на родину.

Как писала газета, самыми сложными с точки зрения возврата россиян на родину в МИД называют Таиланд, откуда, по данным на 1 апреля, хотели вернуться 20 тысяч россиян, Индию (более 5 тысяч) и Индонезию (5 тысяч).

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

Со вторника, 31 марта Россия сократила число рейсов для вывоза россиян из-за границы. С этого дня в Москву российские граждане могли вернуться только в аэропорт Шереметьево и максимум по 500 человек в сутки, в другие российские регионы - по 200 человек в сутки.

"Необходимость сокращения рейсов в моменте требуется для того, чтобы мы могли максимально полно с теми гражданами, которые прилетают, каждого внимательно и подробно отработать", - пояснил 30 марта глава минтранса Евгений Дитрих.