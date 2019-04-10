Высокая и выше среднего удовлетворенность жизнью (14,3% и 20,2% населения) характерна для более состоятельных слоев населения, о средней (27,1%), ниже среднего (25,2%) и низкой (13,2%) чаще говорят бедные.

Индекс потребительской уверенности россиян вырос с минус 17% в четвертом квартале 2018 года до минус 16% в первом квартале 2019 года. Улучшение произошло исключительно за счет оценок изменений в экономике и личном благосостоянии через год. При этом, по данным Росстата, россияне полагают, что нынешнее время не благоприятствует крупным покупкам или сбережениям.

По данным РАНХиГС, среди россиян преобладают пассивные стратегии адаптации к сложным экономическим условиям: 81% опрошенных экономили, 39% - тратили сбережения, 33% - занимали деньги, 30% - брали кредит, 8% - продавали имущество. Активную стратегию адаптации - получение образования - могут себе позволить лишь 13% населения.

С другой стороны, активность ряда домохозяйств росла: 35% населения меняли работу или находили другую (16,6% в марте 2018 года), 44,1% использовали личное подсобное хозяйство (27,5%). 9,8% опрошенных покупали ценные бумаги, валюту или делали вклады в банках (против 20,2% годом ранее).

Социологические оценки экономического самочувствия граждан стали особенно ценны после отказа Росстата публиковать ежемесячную статистику о доходах и расходах домохозяйств из-за низкой достоверности этих данных, отмечает газета.

1 апреля Росстат опубликовал данные масштабного исследования домохозяйств, согласно которым 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода, 14,6% семей признались, что сталкиваются с "большими затруднениями". Чтобы свести концы с концами, им требуется минимальный доход в 58,5 тысячи рублей.

Более половины семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например, расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги. Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 21,1% семей.

У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести две пары подходящей по сезону обуви каждому члену семьи. Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество, почти половина (49,1%) не в состоянии выехать куда-либо на ежегодный недельный отпуск, а 11% семей не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.

Это же исследование показало, что более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Показатель нехватки обуви вызвал реакцию в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение относительно этого критерия благосостояния, одновременно заверив, что президент ознакомился с этим исследованием. "Но я бы все-таки не склонялся к тому, чтобы эти исследования рассматривать с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер", - заявил Песков.