"Британские военные, дислоцированные в Эстонии, пожаловались на загадочные сообщения, поступающие к ним через аккаунты в социальных сетях и на мобильные телефоны, сообщают источники. Чиновники уверены, что эти сообщения являются частью кибервойны, которая ведется Москвой с целью вызвать тревогу и запугать британских военнослужащих и их союзников. В настоящее время в Эстонии размещены около 1 тыс. британских военных, принимающих участие в крупной операции НАТО по сдерживанию российской агрессии в Восточной Европе", - передает издание.

"Британские войска впервые прибыли в Эстонию в 2017 году, - сообщается в публикации. - Ряд военнослужащих получил подозрительные сообщения в своих аккаунтах в Facebook и Twitter вместе с смс, отправленными на их личные смартфоны, сообщили источники".

Один военнослужащий, который не захотел назвать своего имени, сообщил The Telegraph: "Некоторые из нас получают странные тексты, сообщения в Facebook и так далее. Они всегда написаны на английском языке, и иногда в них говорится такое: "Мы следим за вами" (We are watching you).

"Это немного беспокоит, потому что они четко знают, кто мы все. Но мы все были обучены быть готовыми к подобным вещам и игнорировать их. Я бы не сказал, что российский генеральный план срабатывает", - указал он.

"Сообщения в Facebook и Twitter, как предполагается, являются работой так называемых "ботов" - анонимных связанных с Россией аккаунтов, которые регулярно проводят кремлевскую пропаганду", - полагает The Telegraph.

"Чиновники НАТО также озвучивали опасения, что Москва использует портативную антенну для взлома смартфонов военнослужащих, чтобы "захватывать" полезные данные и контакты. Командование сил США ранее жаловалось на то, что во время их пребывания в Эстонии производилось их "гео-отслеживание" через их смартфоны, а в то время как голландские летчики-истребители рассказывали, что их жены и подруги получали неприятные звонки от российских троллей. По сообщениям, когда женщины снимали трубку, то слышали мужской голос, который с русским акцентом задавал вопросы типа: "Знаете ли вы, что делает тут ваш партнер?" и "Не будет ли лучше, если он уедет?"

"Британским военным, дислоцированным в Эстонии, в настоящее время разрешено пользоваться личными смартфонами, но, по словам источника в министерстве обороны, предпринимаются "надлежащие меры предосторожности", чтобы защитить их от российского вмешательства. Это происходит после того, как начальник штаба обороны Великобритании предупредил, что страна находится "в состоянии войны каждый день" из-за постоянных кибератак из России и других стран. Генерал сэр Ник Картер добавил, что в современном мире "больше не существует" различий между миром и войной".

"Как и многие представители общественности, военнослужащие могут иногда получать сообщения из непроверенных источников. Весь наш персонал получил соответствующие инструкции для безопасной и надежной эксплуатации своих электронных устройств", - заявил представитель Министерства обороны Великобритании. Министерство обороны Российской Федерации не ответило на запросы о комментариях", - резюмирует газета.