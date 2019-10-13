The Bell: Павел Дуров может перенести запуск своей криптовалюты из-за судебного запрета в США

Представители Telegram сообщили, что «удивлены и разочарованы» действиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ранее комиссия через суд добилась временного запрета двух офшоров, предположительно занимающихся первичным размещением токенов.

В Telegram отметили, что рассматривают различные варианты решения проблемы, в том числе перенос даты выпуска криптовалюты, сказано в письме.

Блокчейн-платформа TON должна была заработать до 31 октября 2019 года. В противном случае руководству Telegram придется вернуть инвесторам вложенные деньги.