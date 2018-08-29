"Что касается девушек, это история, к которой мы возвращаемся ежегодно, когда мы получаем сотни писем, запросов, - цитирует "Интерфакс" его высказывания на встрече в Абакане с главой Хакасии Виктором Зиминым и ректорами гражданских вузов 28 августа. - Нам везде задают один вопрос: юноши могут проходить военную подготовку, а девушки не могут. Хочу сказать, что теперь девушки могут. Мы сделаем все, чтобы они также могли пройти военную подготовку, естественно, не по всем специальностям".
Вопрос об обучении студенток гражданских вузов в военных учебных центрах поднял на встрече статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков. По его словам, сейчас имеется "колоссальный запрос девушек на военную службу, в частности, на военное обучение", а конкурс в военные учебные заведения среди девушек просто "запредельный".
В связи с этим Панков предложил Шойгу, чтобы он до конца сентября своим приказом определил по каждому вузу, по каждому военному учебному центру перечень военно-учетных специальностей, по которым будут обучать девушек. По словам замминистра, обучение может начаться уже в этом году. Шойгу одобрил это предложение и поручил решить вопрос в течение месяца.
Министр добавил, что Минобороны ранее провело первый набор девушек в летное училище, и они показывают хороший результат. В августе прошлого года Шойгу сообщил журналистам, что девушки впервые в истории РФ станут курсантками Краснодарского военного авиационного училища и начнут обучаться на военных летчиц с 1 октября 2017-го. Тогда он сказал, что "есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами", но первая группа будет немногочисленной - 15 человек.
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