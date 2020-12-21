Тело известного ученого-биолога Александра Каганского нашли под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Петербурга. После обнаружения тела с признаками насильственной смерти возбуждено дело об убийстве.
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, накануне днем во дворе 16-этажного дома на улице Замшина обнаружили тело мужчины в нижнем белье. Как было установлено позднее, он выпал с 14-го этажа.
По информации источника, имя погибшего - Александр Каганский, ему было 45 лет. Он находился в гостях у знакомого. По предварительным данным, незадолго до трагедии между мужчинами возник конфликт, который хозяин квартиры отрицает и заявляет, что приятель совершил суицид.
Позднее в воскресенье был задержан предполагаемый убийца -45-летний житель Санкт-Петербурга. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, добавили в пресс-службе управления СКР по северной столице,. Подробностей инцидента в ведомстве не приводят.
Как сообщают СМИ, погибший Александр Каганский был биологом с мировым именем. Он работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурга, возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке. Наряду с прочими исследованиями Каганский занимался поиском лекарства от рака.
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