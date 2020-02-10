Ведущая читала текст о том, на что инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие получающие льготы жители могут потратить полагающиеся им 1500 рублей: около 900 рублей – на медикаменты, 137 рублей – на путевку в санаторий, а оставшиеся – на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно.

После слов о деньгах на проезд в международном транспорте ведущая не смогла сдержать смех. "Я старалась, вы слышали", – отметила она, извиняясь перед коллегами.

В сети видео уже вызвало бурную реакцию. Первым делом пользователи заявили, что телеведущую после такой реакции на правительственное решение ждет неминуемое увольнение.

Получить комментарий у руководства госкомпании редакции Сибирь.Реалии не удалось - заместитель начальника регионального департамента ВГТРК Андрей Никитин бросил трубку, когда услышал вопрос о реакции приморской сотрудницы в студии телерадиокомпании.

На радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что анонимный источник в ВГТРК заверил, что "под санкции попадет" вся команда регионального филиала. "Могу сказать одно, что после таких выкрутасов закрывают все дороги, где бы то ни было. Человек вылетает из сферы, от слова "совсем". Сейчас найдут, кто её слил, и всю команду уволят при таком раскладе. Причём, помимо увольнения, перекроют все дорожки. Они не смогут найти работу. Были похожие ситуации. Вообще без вариантов", - цитирует редакция радиостанции.

Один из экс-директоров сибирского филиала ВГТРК на условиях анонимности подтвердила редакции Сибирь.Реалии, что директива федерального руководства госкомпании будет исполнена в любом случае, даже если "массовые репрессии затронут всю местную команду". "Такова система, к сожалению, даже если это не ошибка корреспондента или ведущей, а просто правда, неугодная правда, расплата неминуема. Если директор на месте против увольнения - это ничего не решит, - сообщил источник. - Поэтому единственный выход для журналистов, не согласных с "линией партии" - увольняться. Эта профессия не терпит двойных стандартов".

В комментариях под видео пользователи пишут, что государственные льготы, вернее, их размер у них тоже вызывают только смех. Если, конечно, им при этом не мешают слезы.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников с поправкой на инфляцию проиндексирована с 1 февраля. По закону входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг может предоставляться в натуральной или денежной форме. На 3% вырос денежный эквивалент социального набора. Федеральные льготы в России получает более 15 миллионов человек, уточнила Lenta.ru.