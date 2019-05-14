Телеканал "Звезда" на похоронах Доренко взял "интервью" у Елены Образцовой, умершей четыре года назад

Телеканал "Звезда" взял комментарий о смерти Сергея Доренко у народной артистки СССР Елены Образцовой. Она якобы посетила несостоявшиеся похороны журналиста и пообщалась с прессой. При этом Елена Образцова умерла 12 января 2015 года.
Фото mediananny.com


Материал "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе" появился на сайте телеканала в воскресенье, 12 мая. В тексте артистка "отметила", что Доренко никогда не шел на компромиссы и руководствовался в своей профессиональной деятельности только правдой. "Низкий ему поклон и вечная память", — "добавила" она.

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На данный момент новость на сайте "Звезды" удалена, ее также нельзя найти в кэшах "Гугла" и "Яндекса", однако она есть в поисковой выдаче "Яндекса".

Днем 13 мая телеканал извинился за публикацию недостоверной новости. В сообщении говорится, что на сайте "было проведено служебное расследование", а все виновные привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Телеканал "Дождь"
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