Телеканал "Звезда" на похоронах Доренко взял "интервью" у Елены Образцовой, умершей четыре года назад

Жесть!
Елена Образцова умерла ещё в 2015 году! pic.twitter.com/uHkPp6wzWS
— Шаден (@ShadenFM) May 13, 2019
Материал "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе" появился на сайте телеканала в воскресенье, 12 мая. В тексте артистка "отметила", что Доренко никогда не шел на компромиссы и руководствовался в своей профессиональной деятельности только правдой. "Низкий ему поклон и вечная память", — "добавила" она.
На данный момент новость на сайте "Звезды" удалена, ее также нельзя найти в кэшах "Гугла" и "Яндекса", однако она есть в поисковой выдаче "Яндекса".
Днем 13 мая телеканал извинился за публикацию недостоверной новости. В сообщении говорится, что на сайте "было проведено служебное расследование", а все виновные привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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