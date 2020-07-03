Российский пропагандистский телеканал RT предъявил иск политикам Алексею Навальному и Любови Соболь, а также изданию Znak.com в связи с публикациями о накрутке просмотров на канале RT в YouTube. Он потребовал от каждого ответчика выплаты 500 тысяч рублей, сообщил в пятницу, 3 июля, Znak.com со ссылкой на текст иска АНО "ТВ-Новости", который имеется в его распоряжении.

Напомним, что весной Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обвинил RT в накрутке просмотров на YouTube и покупке комментариев пользователей. Кроме того, Навальный и его сотрудники утверждали, что глава RT Маргарита Симоньян и ее ближайшие родственники получили 46 миллионов рублей за фильм "Крымский мост". О том и другом расследовании ФБК сообщали и другие СМИ, в том числе, Znak.com.

RT оспаривает ряд утверждений Соболь

Как следует из текста искового заявления АНО "ТВ-Новости", телеканал RT оспаривает несколько фраз юриста ФБК Любови Соболь в ролике, размещенном на YouTube. В частности, речь идет о ее заявлениях о том, что "Маргарита Симоньян обманывает всех, включая своего начальника - президента Владимира Путина", о том, что RT "не смотрит практически никто", что телеканал использует "чудовищную накрутку" и "фантастические бюджеты, которые уходят в карман".

RT оспаривает в иске также утверждения Соболь о "фальсификации и покупке комментариев" и "накрутке через порно-сайты".

"Телеканал Russia Today является ведущим новостным каналом с еженедельным охватом зрительской аудитории около 100 млн человек в 47 странах мира. Маргарита Симоновна Симоньян - профессиональный журналист, медиаменеджер, удостоенная государственных наград, в частности, за свою журналистскую деятельность, с момента основания телеканала в 2005 году является его главным редактором", - цитирует Znak.com текст иска.

Иск подан со второй попытки

По данным Znak.com, речь идет об иске, первоначально поданном 3 июня и оставленном судом без движения из-за нарушения требований к подобным заявлениям. В начале июня Навальный и Соболь сообщили, что Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск телеканала RT о защите деловой репутации к ним самим и изданию Znak.com. Судья Чадова А.С. указала, что в исковом заявлении отсутствуют сведения об ответчиках и попросила предоставить необходимые данные до 6 июля.

После внесения исправлений иск был принят к производству, первое заседание назначено на 15 сентября, отмечает далее издание.