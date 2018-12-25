ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино"" 24 декабря подало два иска к "Первому каналу" - на 89,46 млн руб. и 73,96 млн рублей. Как сообщил представитель телецентра Денис Назаров, причиной иска стала задолженность канала и его субподрядчиков, которая достигла критического значения. Это ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только "Первого", но и более ста телекомпаний.
В картотеке суда в октябре-ноябре также зарегистрировано 11 исков от "Останкино" к главному подрядчику "Первого канала", группе "Красный квадрат" Аркадия Ротенберга. Их общая сумма - 62,74 млн руб.; в декабре суд удовлетворил крупнейший из исков на 39,9 млн руб. Источник, знакомый с претензиями, пояснил, что "Первый" имеет долги за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. По его словам, два иска телецентр подал по долгу за июль, "чтобы обозначить ситуацию", а общая задолженность "Первого" и его подрядчиков перед "Останкино" превышает миллиард рублей. Это подтверждает сотрудник одной из телестудий.
"Останкино" зарабатывает на сдаче в аренду мощностей для производства и трансляции программ, а также обеспечивает эфиры значимых политических событий, в том числе прямой линии с президентом, его пресс-конференций и новогоднего обращения, и другие крупные эфиры, например вручение "Оскара". Помимо "Первого" у "Останкино" еще три крупных заказчика: НТВ, "Матч ТВ" и "Общественное телевидение России" (ОТР), к которым претензий нет.
По данным источника на телерынке, "Красный квадрат" арендует в телецентре помещения под офисы, студии для съемок и заказывает технические услуги, но "Первый" платит ему "все хуже" и долг перед телецентром растет. Студия пытается компенсировать разрывы за счет проектов для других каналов, которые производит в том же "Останкино". В прошлом году, когда "Первый" получил разовую субсидию на производство контента, ситуацию удалось стабилизировать, но теперь долг растет опять.
"В этом году государство дало "Первому" меньше субсидий, а затрат стало больше: показ Олимпиады, ЧМ-2018, военно-морской парад в Петербурге и прямые эфиры перед выборами", - говорит источник среди подрядчиков канала. Впрочем, организацию показа военно-морского парада, которая оценивается в 537 млн руб. за последние два года, государство планирует компенсировать.
Ранее сообщалось, что "Первый канал" испытывает трудности с 2014 года, и для стабилизации финансового состояния ему требуется господдержка по 6,5 млрд руб. в 2018-2021 годах и по 5 млрд руб. в 2022-2025 годах. Согласно "СПАРК-Интерфакс", в 2017 году "Первый" получил около 8 млрд руб. субсидий (из них 5 млрд руб. - на распространение сигнала), а в 2018-м - 3,5 млрд руб. Для сравнения: холдинг ВГТРК получает в 2018 году около 25 млрд руб., ОТР - 1,5 млрд руб. ОТР при этом не транслирует рекламу, а субсидии ВГТРК идут на поддержку социально значимых дотационных активов.
Газета "Ведомости", которая также обратила внимание на иски "Останкино" к "Первому каналу", отмечает, что партнеры телеканала практически не судятся с ним из-за задержек выплат, опасаясь потерять крупного клиента. По данным издания, эти иски стали первыми судебными требованиями к "Первому каналу" вернуть долг по меньшей мере за последние пять лет.
Сообщается, что "Первый канал" копит долги перед "Останкино" с лета: задержки платежей были и раньше, но телеканал всегда гасил долги к концу года. Кроме того, у задолженности есть и объективные причины: рынок ТВ-рекламы в России уже не растет прежними темпами, аудитория крупнейших каналов постепенно сокращается и стареет, а расходы на создание контента в условиях жесткой конкуренции в эфирном ТВ почти не уменьшаются.
Телецентр "Останкино" подал в суд на "Первый канал" и компанию Ротенберга (7)
Телецентр "Останкино" через суд потребовал взыскать с...
Ступени для храма российской армии отольют из трофейной техники вермахта (12)
Ступени для строящегося в Подмосковье главного храма...
Матвиенко объяснила необходимость закона о суверенном Рунете (10)
При обсуждении закона о суверенном интернете нужно...
Матвиенко предсказала гражданскую войну в Украине (15)
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко...
Эксперты заявили о переломе в сознании россиян (17)
Экономисты Михаил Дмитриев, Сергей Белановский и...
TOP новостей
Рождество: Папа Римский пожелал миру избавления от страданий (6)
Тысячи католиков собрались на площади Святого Петра в...
Жители Литвы поддерживают Евросоюз больше всех на континенте (77)
Изо всех стран Европейского союза наиболее...
Министр: при реформировании не планируется отменять государственные пенсии (5)
После того, как Министерство социальной защиты и труда...
Президент Литвы: "Пусть Литва будет маяком надежды" (187)
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила...
Россиянка в Норвегии: я встречала балтийцев двух типов (68)
Берген. Трехкомнатная квартира в многоквартирном доме...