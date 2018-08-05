После того как тела погибших в ЦАР российских журналистов прибыли на родину, их направили в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинских экспертиз. В заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко указывается, что это необходимо для установления причин их гибели.
Ожидается, что экспертиза займет около двух дней, похороны после прощания в Московской соборной мечети пройдут 8 августа.
В СК также отметили, что в ходе расследования допрашиваются коллеги и знакомые журналистов, а также лица, которые могут располагать какими-либо сведениями.
Родственники погибших признаны потерпевшими.
Корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в ЦАР 31 июля при невыясненных обстоятельствах. Их тела были обнаружены в расстрелянном автомобиле. В живых остался лишь водитель, который в настоящее время находится под охраной спецслужб ЦАР.
Известно, что журналисты ездили в Африку для съемки документального фильма о частной военной компании Вагнера. Существует несколько версий случившегося. По одной из них, целью нападения было ограбление. Деньги и ценные вещи на месте происшествия обнаружены не были.
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