Также Венидиктов рассказал, что если бы нож нападавшего вошел в шею журналистки на четыре миллиметра левее, то это привело бы к ее гибели. "Цена вопроса - 4 мм левее нож - и все", - написал главный редактор радиостанции в Twitter.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину известно о нападении на журналистку. При этом Песков сказал, что "какого-либо обсуждения законодательного закрепления мер для защиты журналистов не ведется".
Нападение на Татьяну Фельгенгауэр в здании редакции 23 октября совершил гражданин Борис Гриц, ударив журналистку ножом в шею. Ей сделали операцию, ее жизни ничто не угрожает, голосовые связки не задеты.
На допросе в рамках дела о покушении на убийство Гриц утверждал, что Фельгенгауэр установила с ним "телепатический контакт" и изводила сексуально. На данный момент следствие рассматривает только одну версию нападения, связанную с психической неустойчивостью преступника.
Татьяну Фельгенгауэр спасли от гибели четыре миллиметра
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