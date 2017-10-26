Татьяну Фельгенгауэр спасли от гибели четыре миллиметра

Также Венидиктов рассказал, что если бы нож нападавшего вошел в шею журналистки на четыре миллиметра левее, то это привело бы к ее гибели. "Цена вопроса - 4 мм левее нож - и все", - написал главный редактор радиостанции в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину известно о нападении на журналистку. При этом Песков сказал, что "какого-либо обсуждения законодательного закрепления мер для защиты журналистов не ведется".

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр в здании редакции 23 октября совершил гражданин Борис Гриц, ударив журналистку ножом в шею. Ей сделали операцию, ее жизни ничто не угрожает, голосовые связки не задеты.

На допросе в рамках дела о покушении на убийство Гриц утверждал, что Фельгенгауэр установила с ним "телепатический контакт" и изводила сексуально. На данный момент следствие рассматривает только одну версию нападения, связанную с психической неустойчивостью преступника.