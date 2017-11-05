При досмотре у некоторых задержанных изъяли оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства, рассказал собеседник агентства.
В свою очередь, «ОВД-Инфо» сообщает о 212 задержанных в центре Москвы. Всего по России, по данным сайта, задержали 237 человек. Из них десять человек задержаны в Петербурге.
Кроме того, сообщается, что в Саратове задержали активиста Максима Тихонова, который вышел с пикетом против преследования местного оппозиционера Сергея Рыжова. В Краснодаре трех несовершеннолетних задержали «для проверки документов». Их отвезли в отделение, одного из них отпустили, когда приехали родители.
«Протестная Москва» пишет, что были задержаны в том числе и участники чтений Адама Смита, а также активисты движения «Весна».
Ранее корреспондент Дождя сообщал, что на Пушкинской площади в Москве задержали двух подростков. Varlamov News писал, что среди задержанных были игроки в Pokemon Go, которые не планировали участвовать в протестной акции. На Манежной площади сотрудники правоохранительных органов задержали активиста движения SERB Александра Петрунько, сообщало «ОВД-Инфо».
В центре Москвы в районе Манежной площади и Тверского бульвара проводились задержания. Полиция проверяла сумки и документы прохожих. Кроме того, о нескольких задержанных сообщается в Санкт-Петербурге.
На трансляции ранее были кадры с Тверского бульвара, где двое человек лежали на земле лицом вниз. Рядом с ними стояли несколько сотрудников ОМОНа.
Как сообщается в telegram-канале Varlamov News, среди задержанных есть игроки в Pokemon Go, которые не собирались принимать участие в протестной акции. В центре Москвы также задержан корреспондент «Эха Москвы» Андрей Ежов, об этом он написал в своем твиттере.
Ну в общем, я тут в автозаке pic.twitter.com/ojmBrHRgne— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) November 5, 2017
Полиция провела через Манежную площадь блогера Николая Игрокова, а затем отпустила его, сообщает «ОВД-Инфо». Кроме того, на площади задержали активиста движения SERB Александра Петрунько.
В Петербурге также задержали несколько человек, сообщает журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин.
Супер подготовленного революционера с пиротехникой и топором задержали. pic.twitter.com/EeGAWoDugA— Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017
По его словам, полиция объявила контртеррористическую операцию.
Ментов много. Объявили о контр-террористической операции, всех обыскивают. pic.twitter.com/cneEnFjx59— Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017
Ещё одного революционера задержали. Прижали лицом к стене. Чисто за внешний вид. pic.twitter.com/4PhjnBEmMF— Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017
По информации «ОВД-Инфо», в Ростове-на-Дону задержаны семь человек, в Перми также задержаны двое человек.
Оппозиционер Вячеслав Мальцев ранее неоднократно говорил, что 5 ноября 2017 года в России пройдет революция. Накануне он рассказал Дождю о задержании более сотни своих сторонников по всей России. Ранее в ФСБ заявили, что задержали участников «законспирированной ячейки движения „Артподготовка“» (запрещена в России). В ФСБ говорили, что они готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских 4 и 5 ноября. Активистов движения задерживали в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Томске. РБК со ссылкой на источники писал, что 4 ноября в Москве и Подмосковье прошло более 20 обысков, связанных с «Артподготовкой».
При этом сам Мальцев говорил, что «Артподготовка» является YouTube-каналом, а не движением. «Есть канал „Артподготовка“, в котором я вещаю каждый вечер. У нас есть сторонники, зрители. И вот это как раз группа „Артподготовки“. Я что документы какие-то выдаю?», — указывал он.
ТАСС сообщил о задержании более 200 человек в центре Москвы (15)
Более 200 человек были задержаны на Манежной площади в...
Глава Дома Романовых назвала революцию 1917 года "общей бедой" (29)
Великая княгиня Мария Владимировна призвала не...
Координатор штаба Навального в Тамбове объявила голодовку (4)
Координатор штаба Алексея Навального в Тамбове Диана...
Журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы (1)
Журналиста «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр выписали...
TOP новостей
В сентябре из всех стран ЕС уровень безработицы увеличился только в Литве (71)
За год уровень безработицы снизился во всех странах...
Александр Титов: мы живем в жестком мире и высказываем свой ужас и опасения (2)
Каждую весну в Вильнюс с концертом приезжает Борис...
В архивах подсчитывают ущерб, нанесенный советской оккупацией (44)
Центр исследований геноцида и сопротивления жителей...
Суд: решение о запрете передач Ren TV Baltic признали незаконным (23)
Принятое более двух лет назад решение Комиссии по радио...