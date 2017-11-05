При досмотре у некоторых задержанных изъяли оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства, рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, «ОВД-Инфо» сообщает о 212 задержанных в центре Москвы. Всего по России, по данным сайта, задержали 237 человек. Из них десять человек задержаны в Петербурге.

Кроме того, сообщается, что в Саратове задержали активиста Максима Тихонова, который вышел с пикетом против преследования местного оппозиционера Сергея Рыжова. В Краснодаре трех несовершеннолетних задержали «для проверки документов». Их отвезли в отделение, одного из них отпустили, когда приехали родители.

«Протестная Москва» пишет, что были задержаны в том числе и участники чтений Адама Смита, а также активисты движения «Весна».

Ранее корреспондент Дождя сообщал, что на Пушкинской площади в Москве задержали двух подростков. Varlamov News писал, что среди задержанных были игроки в Pokemon Go, которые не планировали участвовать в протестной акции. На Манежной площади сотрудники правоохранительных органов задержали активиста движения SERB Александра Петрунько, сообщало «ОВД-Инфо».

В центре Москвы в районе Манежной площади и Тверского бульвара проводились задержания. Полиция проверяла сумки и документы прохожих. Кроме того, о нескольких задержанных сообщается в Санкт-Петербурге.

На трансляции ранее были кадры с Тверского бульвара, где двое человек лежали на земле лицом вниз. Рядом с ними стояли несколько сотрудников ОМОНа.

Как сообщается в telegram-канале Varlamov News, среди задержанных есть игроки в Pokemon Go, которые не собирались принимать участие в протестной акции. В центре Москвы также задержан корреспондент «Эха Москвы» Андрей Ежов, об этом он написал в своем твиттере.

Ну в общем, я тут в автозаке pic.twitter.com/ojmBrHRgne— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) November 5, 2017

Полиция провела через Манежную площадь блогера Николая Игрокова, а затем отпустила его, сообщает «ОВД-Инфо». Кроме того, на площади задержали активиста движения SERB Александра Петрунько.

В Петербурге также задержали несколько человек, сообщает журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин.

Супер подготовленного революционера с пиротехникой и топором задержали. pic.twitter.com/EeGAWoDugA— Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

По его словам, полиция объявила контртеррористическую операцию.

Ментов много. Объявили о контр-террористической операции, всех обыскивают. pic.twitter.com/cneEnFjx59— Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

Ещё одного революционера задержали. Прижали лицом к стене. Чисто за внешний вид. pic.twitter.com/4PhjnBEmMF— Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

По информации «ОВД-Инфо», в Ростове-на-Дону задержаны семь человек, в Перми также задержаны двое человек.

Оппозиционер Вячеслав Мальцев ранее неоднократно говорил, что 5 ноября 2017 года в России пройдет революция. Накануне он рассказал Дождю о задержании более сотни своих сторонников по всей России. Ранее в ФСБ заявили, что задержали участников «законспирированной ячейки движения „Артподготовка“» (запрещена в России). В ФСБ говорили, что они готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских 4 и 5 ноября. Активистов движения задерживали в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Томске. РБК со ссылкой на источники писал, что 4 ноября в Москве и Подмосковье прошло более 20 обысков, связанных с «Артподготовкой».

При этом сам Мальцев говорил, что «Артподготовка» является YouTube-каналом, а не движением. «Есть канал „Артподготовка“, в котором я вещаю каждый вечер. У нас есть сторонники, зрители. И вот это как раз группа „Артподготовки“. Я что документы какие-то выдаю?», — указывал он.