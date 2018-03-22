Сын Жириновского сообщил о готовности дать "в морду" журналисту

Лебедев сказал ТАСС, что расценивает заявление Давлетгильдеева как оскорбление всей фракции ЛДПР. "Естественно, это клевета! Очередное сообщение представителя непонятного для нас информационного ресурса в адрес известного политика и депутата Государственной думы, которое опять-таки является голословным обвинением. Я это расцениваю как оскорбление всей фракции", - прокомментировал ситуацию сын Жириновского.
Лебедев заверил, что ударил бы журналиста, если бы услышал от него рассказ о домогательствах Жириновского на улице. "Если он сказал бы это мне во дворе на улице, я бы дал ему в морду сразу и без разговоров", - сказал вице-спикер Госдумы РФ.
В то же время Лебедев сообщил, что в отношении журналиста будут приняты ответные меры в правовой плоскости. В ближайшее время ЛДПР "проконсультируется, какие юридические шаги предпринять, чтобы человек, оклеветавший лидера партии, понес за это наказание".
Также Лебедев выразил уверенность, что российский парламент должен принять меры в отношении журналистов, которые стали публично заявлять о домогательствах со стороны политиков. "Ситуация, которая начинает сейчас раскручиваться (вчера Леонид Слуцкий, потом Станислав Говорухин, сегодня Владимир Жириновский), - это уже накат не на ЛДПР и только депутатов, это более серьезно. Мы уверены, что Владимир Вольфович здесь не последний, появится еще кто-нибудь. Пока... парламент не ответит каким-либо образом на такую деятельность со стороны журналистов", - заявил вице-спикер.
Лебедев напомнил, что в случае с обвинениями в домогательствах со стороны журналисток в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого было проведено первое в таком роде разбирательство в думской комиссии по этике с приглашением заявительниц. "Кого-то устроило ее решение, кого-то нет. Потом начались бойкот со стороны ряда СМИ в адрес одного из главных государственных законодательных органов и новые заявления по поводу следующего депутата. Всей этой возне надо положить конец, иначе все это может закончиться очень плачевно", - заключил сын Жириновского.
Напомним, что думская комиссия по этике накануне рассмотрела жалобы журналисток на домогательства со стороны Слуцкого в закрытом режиме. В комиссии не нашли нарушений в поведении депутата от ЛДПР. Вынесенное решение повлекло бойкот со стороны целого ряда СМИ в адрес Госдумы, комитета по этике и Слуцкого.
Журналист телеканала "Настоящее время" Ренат Давлетгильдеев 22 марта рассказал на своей странице в Facebook, как Жириновский приставал в нему во время небольшого интервью после финала конкурса "Мисс Россия". По его словам, помощники лидера ЛДПР пытались склонить его к поездке в в корпоративную сауну ЛДПР, а сам депутат "лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном".
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