17-летняя погибшая, по предварительным данным, была подругой молодого человека. Следователи проводят проверку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.
По данным Telegram-канала Mash, молодые люди были скованы между собой наручниками. Меж тем на фото паблика 112 с места трагедии видно, что тела лежат на некотором расстоянии друг от друга. Пара спрыгнула с 14 этажа.
Погибшая девушка училась на медицинском в подмосковном Пушкино. Накануне вечером она пошла на концерт группы "Аукцыон" и до утра периодически созванивалась с мамой.
Роман Шингаркин оставил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" прощальный пост. "Если вы читаете это, то я уже мертв. Надеюсь, что мертв", - говорится в записи, сделанной утром 18 августа.
"Моя с виду кажущаяся обычной жизнь внешне, была чередой страданий внутри, я это старательно скрывал, чтобы не доставлять лишних проблем. У меня внутри сидело много переживаний, я пытался бороться, глушить их, отвлекаться. Я терял на этом силы и чтобы вести нормальную жизнь их уже не хватало. Я не мог выдерживать", - говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).
Шингаркин также подчеркнул, что его поступок не связан со скандальной суицидальной игрой "Синий кит", музыкой, политикой или родителями. "Не надо никого наказывать. это всё мы виноваты, наше восприятие мира, наши субъективные переживания. Мы сами судьи, мы сами вынесли приговор, мы сами его и исполнили", - говорится в посте. Причиной суицида юноша назвал то, что из него получился "печальный человек".
Он также дал ссылку на другой профиль во "Вконтакте", объяснив, что этот человек помог "разобраться в себе, приручил, научил выражать себя". Ссылка ведет на аккаунт под именем Герман Соловей-Клинских. Последний пост на этой странице опубликован в то же время, что и у Шингаркина.
Повествование идет от лица женского пола: "С прошлой осени я начала слишком жестоко биться внутри и наконец, спустя много лет, решила окончательно уйти. Я знала, что это когда-то случится". Автор записи дал ссылку на страницу Шингаркина, отметив, что "умирать с тем, кого любишь, с кем у тебя связь и родство - намного легче".
В марте 2017 года Роман Шингаркин стал своеобразным символом антикоррупционного митинга Алексея Навального в Москве после того, как по соцсетям разошлась фотография молодого человека, забравшегося на фонарный столб на Тверской улице.
Тогда Шингаркина-младшего задержали и доставили в отделение полиции, но обвинение в силу возраста не предъявили. Сам юноша рассказывал, что один из полицейских при задержании ударил его в живот. В апреле того же года Шингаркина снова задержали - на Манежной площади.
Отец молодого человека Максим Шингаркин собирался участвовать в сентябрьских выборах губернатора Московской области от партии "Родина", однако не прошел регистрацию из-за отсутствия необходимых документов.
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