Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в коме

По информации издания, Екатерина Бобкова находилась в Чехии на отдыхе, где с ней произошел несчастный случай: девушка выпала из окна отеля в Праге.

У пострадавший множество травм, среди которых, перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и т. д. Как удалось узнать "МК", Бобковой 11 мая сделали несколько операций и ввели в состояние искусственной комы. Сейчас она находится в пражской больнице в критическом состоянии.

Родственники и коллеги из московского ночного клуба, в котором работала Бобкова, объявили сбор средств. В ближайшее время к ней больницу должна приехать родная сестра Татьяна, сообщает "МК".

Екатерина Бобкова — один из самых ярких и ключевых свидетелей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. В ту ночь она отдыхала вместе с футболистами и другими девушками. Бобкова оказалась единственной, кто заступился за потерпевшего водителя Виталия Соловчука, которого избили футболисты и их друзья у гостиницы "Пекин". В своих показаниях девушка подтвердила суду, что закрывала своим телом мужчину и умоляла прекратить избиение, "потому что было жалко".

Кроме того, в суде прозвучали подробности веселья, которое устроили в "Кофемании" Бобкова и футболист Александр Кокорин. Девушка в шутку садилась на Кокорина и, по словам прокурора, имитировала половую близость. В суде девушка заявила, что делала это ради смеха и на Кокорина не претендовала, так как является представителем другой ориентации.

А через пять дней после дачи свидетельских показаний в суде, 15 апреля, Бобкова на своей страничке в соцсети опубликовала фото — на полу в неестественной позе — и подписала: "Я считаю — это просто гениальное фото. Оно передает сейчас мое состояние души на 100%. Нет, мне не грустно! У меня вообще все прекрасно. Просто состояние — упал.. умир.. встал.. отряхнулся.. пошел дальше.." (орфография и пунктуация автора сохранены).

8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и их общему другу — детскому тренеру Александру Протасовицкому — по делу о хулиганстве и нанесении побоев в рамках уголовного дела о драках.

Все четверо обвинялись в нанесении легкого вреда здоровью и хулиганстве, совершенном против чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука в центре Москвы. Фигуранты дела с октября прошлого года находились в СИЗО "Бутырка".

Суд приговорил Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии. Такое же наказание в виде одного года и пяти месяцев колонии вынесено в отношении Кирилла Кокорина и Протасовицкого.

Суд признал всех четырех фигурантов дела виновными в умышленном нанесении вреда здоровью и хулиганстве, однако решил, что они действовали без предварительного сговора. Судья Елена Абрамова, зачитывавшая вердикт, приговорила обвиняемых к реальным тюремным срокам.