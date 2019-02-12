За документ проголосовали 334 депутата, против - 47.

Поправки к законам "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат от ЛДПР Андрей Луговой. В СМИ его стали называть законопроектом о суверенном (автономном) интернете.

Его рассмотрение в Думе началось с конфликта внутри ЛДПР. Лидер фракции Владимир Жириновский потребовал исключить Лугового из соавторов документа и предупредил, что ЛДПР за него голосовать не будет. Луговой свою подпись отзывать отказался.

С жесткой критикой законопроекта, в частности, выступил депутат от ЛДПР, член счетной комиссии Госдумы Сергей Иванов. "Законопроекты бывают четырех категорий: "А" - "Ах какой хороший законопроект", "Б" - "более-менее законопроект", "В" - "вредный законопроект". А этот законопроект - категории "Г", - заявил он.

Луговой на это ответил, что разрабатываемый законопроект "не об отключении интернета, а про то, чтобы в случае агрессивных действий дать нашим гражданам продолжать пользоваться интернетом".

Главной задачей законопроекта он назвал "аудит всех линий связи на территории Российской Федерации", о которых "мы не имеем никакого представления вообще".

"Этот законопроект хотя бы тем хорош, что он вам, Сергей Владимирович, позволит разобраться, что такое интернет, и с какой буквы он пишется - с прописной или строчной", - заявил Луговой и покинул трибуну.

Как это должно работать

Цель законопроекта, по словам его авторов, состоит в том, чтобы российский сегмент интернета смог продолжить работу даже в случае, если его отключат от общемировой сети. Предполагается, что при возникновении такой угрозы управлять интернетом в России поручат Роскомнадзору.

Проект регламентирует маршрутизацию интернет-трафика таким образом, чтобы это сократило до минимума объем передаваемых за рубеж данных, которыми обмениваются российские интернет-пользователи. Подтолкнула парламентариев к подготовке законопроекта, если верить пояснительной записке, принятая в сентябре 2018 года Стратегия национальной кибербезопасности США.

Законопроект обяжет интернет-провайдеров установить в своих сетях технические средства противодействия угрозам. Но что это за средства, в законопроекте не говорится. Их должен будет бесплатно предоставить Роскомнадзор.

Именно это ведомство будет управлять рунетом в случае возникновения опасности, предполагает законопроект. Но даже в отсутствие угроз Роскомнадзор, по замыслу авторов, будет сам блокировать запрещенные в России сайты (сейчас это делают сами операторы).

Весь обмен трафиком на территории России будет проходить только через специальные точки обмена трафиком. Власти смогут отказывать операторам, а также соцсетям и мессенджерам в подключении к точкам обмена трафиком, если они не будут выполнять требований Роскомнадзора или правоохранительных органов.

Законопроект также предполагает создание национальной системы доменных имен, которая будет использоваться, если рунет будет заблокирован извне.

Блокировка с помощью DPI

Документ может создать правовую основу для реализации проекта блокировок с помощью технологии DPI (от английского deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов"), считает эксперт по блокировкам Филипп Кулин.

Схема работы DPI заключается в том, что у интернет-провайдера устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям.

В законопроекте ведется речь о схожей модели блокировки: предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Впрочем, сенатор Клишас сказал "Новой газете", что при разработке документа речь о DPI не шла.

Кто критиковал проект

Критика законопроекта сенатора Клишаса и его коллег прозвучала с многих сторон.

Правительство в официальном отзыве поддержало его, но высказало несколько серьезных замечаний. Из законопроекта неясно, какие именно угрозы безопасности рунета имеются в виду, в каких именно случаях вводится централизованное управление интернетом, кто именно, кроме операторов связи, должен выполнять указания в случае введения централизованного управления, говорится в отзыве.

Масштабное расширение полномочий Роскомнадзора, предложенное в законопроекте, правительство тоже не устраивает, поскольку функции регулятора в сфере интернета должны исполнять федеральные министерства и правительство.

Кроме того, в законопроекте не хватает гарантий того, что при введении новых технических средств противодействия угрозам технологические возможности операторов связи и скорость интернета не ухудшатся, сказано в отзыве.

Главное замечание правительства касается расходов на исполнение законопроекта. Бесплатные технические средства для противодействия угрозам для операторов связи, создание центра мониторинга и управления интернетом, а также проведение учений, которые предусмотрены в законопроекте, потребуют выделения дополнительных средств федерального бюджета.

Счетная палата России законопроект не поддержала совсем. Кроме того, что исполнение документа потребует дополнительных средств, Счетная палата предполагает, что из-за принятия законопроекта вырастет стоимость товаров и услуг на российском рынке.

Законопроект раскритиковал и бизнес. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Госдуму отзыв, в котором предостерегает от принятия закона в нынешнем виде. В России уже есть 11 корневых серверов, поэтому смысла обеспечивать автономную работу рунета нет, говорится в отзыве.

В РСПП также предупредили, что система централизованного управления сетью связи общего пользования может стать причиной катастрофического отказа работы связи в России. Кроме того, в документе не предусматривается бесплатное оборудование для интернет-компаний, а также не устанавливается, кто будет оплачивать установку и обслуживание этого оборудования.

Сколько это будет стоить

Сколько денег понадобится на реализацию законопроекта, неясно до сих пор.

Еще в декабре рабочая группа "Связь и IT" экспертного совета при правительстве в своем отзыве отмечала, что только первичные затраты могут достичь 25 млрд рублей. Эксперты также предупредили, что если все меры, которые предлагаются в документе, будут приняты, в работе сети с высокой долей вероятности будут случаться нарушения. Их придется компенсировать операторам связи, на это может уходить до 134 млрд рублей в год, подсчитали эксперты.

Счетная палата в своем отзыве подчеркивала, что в действующем законе о бюджете средства на цели, которые содержатся в законопроекте, не предусмотрены.

Один из авторов законопроекта, сенатор Клишас, с выводом Счетной палаты не согласился. По его словам, основной объем финансового обеспечения законопроекта об устойчивой работе рунета уже предусмотрен федеральным бюджетом, а дополнительные расходы не потребуются.

В общей сложности реализация законопроекта обойдется в 20 млрд рублей, говорил Клишас. Это те же деньги, которые уже заложены на три года в проекте "Информационная безопасность" программы "Цифровая экономика", настаивал он.

Однако замминистра связи Олег Иванов заявил после этого, что стоимость законопроекта об устойчивом рунете пока невозможно определить.