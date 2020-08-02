К числу регионов с наименьшими темпами прироста за сутки относятся Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область 0,2%.

Также крайне невысокий прирост отмечен в Москве, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Тульской области, Липецкой области и Забайкальском крае 0,3%

В столице зарегистрированы 664 новых случая COVID-19 за сутки. Умерли 12 пациентов, выздоровел 761 человек. Еще 199 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 168 - в Ханты-Мансийском АО, 163 - в Санкт-Петербурге, 157 - в Московской области, 146 - в Нижегородской области, 143 - в Иркутской области.

Еще 137 случаев зарегистрированы в Мурманской области, 134 - в Красноярском крае, 131 - в Ростовской области, 110 - в Оренбургской области, по 109 новых случаев в Челябинской области, Хабаровском, Алтайском краях, по 108 - в Омской области, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком АО, 107 - в Краснодарском крае, 104 - в Новосибирской области, 102 - в Ульяновской области, 101 - в Приморском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 28,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 315 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 252 тыс. 845 человек.

Грядущая вакцинация от коронавируса в России будет проводиться бесплатно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Мы планируем, что вакцинация <…> будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна - она будет плановой", - сказал он.

На прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал, что вакцинация от коронавируса для жителей города будет бесплатной."Вся поликлиническая амбулаторная сеть будет на это работать. Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Собянин добавил, что при увеличении объемов тестирования количество выявленных больных растет, но в целом тренды идут на снижение. При этом градоначальник подчеркнул, что инфекция сама по себе никуда не исчезает, и коронавирус "будет с нами очень долго".