Суточный прирост Covid-19 разогнался почти до 22 тысяч

Почти 22 тысяч случаев

За последние сутки в стране зарегистрировали 21 798 новых случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимум за все время пандемии, и впервые число случаев превышает 21 тысячу. За сутки умерли еще 256 пациентов с Covid-19.

Планка в 20 тысяч впервые была преодолена в пятницу, 6 ноября, когда выявили рекордные за время пандемии 20 582 случаев. В субботу их было 20 396, в воскресенье - 20 498.

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Абсолютный рекорд и в Москве - впервые выявили 6 897 заражений (накануне было 5 751). Предыдущий максимум фиксировали 7 мая, когда диагноз был поставлен 6 703 пациентам с Covid-19. В пятницу, 6 ноября, была близкая цифра - 6 253.

За время пандемии выявили 1 796 132 заражений Covid-19, вылечились 1 335 141 пациентов, умерли 30 793 человек. В мире, согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в воскресенье превысило 50 млн.