По мнению Суркова, Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века на Запад, но Россия — это не Запад и не Восток, а страна-полукровка.
"Россия — это западно-восточная страна-полукровка. С ее двуглавой государственностью, гибридной ментальностью, межконтинентальной территорией, биполярной историей она, как положено полукровке, харизматична, талантлива, красива и одинока", — пишет Сурков.
Он предрекает России не менее 100 лет геополитического одиночества. При этом Сурков не берется оценить, каким оно будет.
"Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой "постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства"? От нас зависит", — пишет Сурков.
Он отмечает, что "одиночество не означает полную изоляцию", хотя и "безграничная открытость также невозможна".
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