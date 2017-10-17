Это придало определенный колорит мероприятию - перед портретами в холле дорогого отеля светски прохаживались и беседовали люди в полевом камуфляже и яркой казачьей форме, с портупеями, блестящими погонами и медалями.

Глава Союза Александр Бородай уделил отношению к российскому руководству значительную часть вступительного слова: "Тренд на поддержку нашего президента существует в "Союзе добровольцев Донбасса"... Настоящие добровольцы, так или иначе, постепенно, становятся, и будут становиться элитой Российской Федерации".

Бородай также намекнул (именно так и сказал: "говорю намеками") на поддержку со стороны президента: "Как вы думаете (кто-то из казаков в зале не удержался и, не дождавшись окончания вопроса, крикнул: "Любо!"), в каком состоянии были бы мы, как бы к нам относились, как бы мы жили в нашей стране, если бы на посту президента не был Владимир Владимирович?"

Эти слова прозвучали бы немного самонадеянно, если бы спустя полчаса, когда все делегаты приехали на открытие памятника "героям Донбасса", Бородай не стоял рядом с помощником президента Владиславом Сурковым, который, по неофициальным данным, курирует в администрации вопросы, связанные с востоком Украины.

Помощник Владимира Путина появился неожиданно. В этот момент на площади с официально еще не открытым монументом через динамики звучали патриотические песни.

Сурков вышел к стеле на словах "мне ни белой, ни красной России, мне березовой и золотой" из "Песни о родине" Екатерины Шавриной. Вместе с Захарченко и Бородаем он прошел к памятнику и остановился, давая возможность многочисленным фотографом сделать их совместные снимки.

Втроем они образовали композицию, которую до сих пор мало кому удавалось увидеть на публике.

Сама церемония заняла полчаса. Перед примерно двумя сотнями человек выступили Бородай и Захарченко. Глава самопровозглашенной ДНР обратился к членам "Союза добровольцев Донбасса" c напоминанием о том, что "сегодня ровно год со смерти Мотора, Арсена Павлова". В Донецке в понедельник, 16 октября, ему был открыт памятник, сказал Захарченко.

Владислав Сурков все это время стоял неподалеку в окружении чиновников, с гвоздиками дожидавшихся открытия монумента. Через несколько минут с основания стелы с надписью "Героям Донбасса" сняли белую ткань. Оставив у ее основания цветы, помощник президента вскоре удалился.

Корреспондент Русской службы Би-би-си поинтересовался у Владислава Суркова, какое будущее, по его мнению, ждет Донбасс.

Чиновник в ответ улыбнулся и молча ушел.

Сирия и "другие геополитические проблемы"

В коротком выступлении, открывавшем съезд, Бородай заговорил о сирийской войне, в которой участвуют люди, воевавшие в Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР.

"Серьезных пассионарных людей, которые способны на серьезные поступки, на то, чтобы пойти воевать за свою страну, в России осталось не так много. И лично мне, например, очень обидно, когда наш человеческий ресурс - объективно говоря, это лучший ресурс в России - расходуется в качестве штурмовой пехоты", - заявил Бородай, оговорившись, что он поддерживает борьбу с ИГИЛом.

При этом глава "Союза добровольцев Донбасса" предположил, что "интенсивная операция" в Сирии будет завершена в течение 2-3 месяцев. "Cоответственно, значительная часть тех сил - а вы знаете, что многие наши товарищи, сейчас находятся так или иначе в Сирии, я надеюсь, что все наши люди… в основном по крайней мере… большая их часть вернется благополучно, и у нас в России высвободятся ресурсы для решения других значимых геополитических проблем", - сообщил собравшимся Бородай.

Позже он пояснил Русской службе Би-би-си, что считает неизбежным "распад Украины": "Такие социальные процессы вряд ли бывают мирными и боюсь, что русские добровольцы еще потребуются на территории Малороссии", - заявил Бородай.

При этом он отказался назвать хотя бы примерное число членов объединения, отправившихся воевать в Сирию. Не стал Бородай отвечать и на вопрос о количестве погибших в этом конфликте россиянах.

Некоторые участники съезда в Ростове-на-Дону в разговоре с Русской службой Би-би-си также высказали недовольство тем, что воевавшие в Донбассе отправляются в Сирию.

Представившийся Михаилом мужчина рассказал, что отговаривает своих друзей от участия в конфликте в арабской республике: "Я же знаю, какая там ситуация происходит. Когда была война на Донбассе, которая до сих пор продолжается, мы туда шли воевать за русский народ. А в Сирии маленько не такая ситуация… не та совсем… за кого воевать? Люди едут воевать за деньги".