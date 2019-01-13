Люблинский суд Москвы вернул директору Росгвардии Виктору Золотову исковое заявление к политику Алексею Навальному. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.
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Причиной возврата стали недостатки в исковом заявлении, которые Золотов не устранил в положенный срок.

Виктор Золотов подал к Алексею Навальному иск о защите чести и достоинства 11 декабря. Он потребовал миллион рублей компенсации за ряд высказываний Навального, в частности, о завышении цен при поставках продуктов для Росгвардии.

17 декабря стало известно, что иск Золотова был оставлен без движения из-за найденных в нем недостатков. Истцу предлагалось устранить их до 9 января.

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