Причиной возврата стали недостатки в исковом заявлении, которые Золотов не устранил в положенный срок.

Виктор Золотов подал к Алексею Навальному иск о защите чести и достоинства 11 декабря. Он потребовал миллион рублей компенсации за ряд высказываний Навального, в частности, о завышении цен при поставках продуктов для Росгвардии.

17 декабря стало известно, что иск Золотова был оставлен без движения из-за найденных в нем недостатков. Истцу предлагалось устранить их до 9 января.