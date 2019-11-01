Замоскворецкий суд Москвы в пятницу, 1 ноября, признал законным решение министерства юстиции РФ о внесении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в реестр "иностранных агентов". Судья Нелли Рубцова не нашла оснований для исключения фонда из реестра и отклонила претензии фонда, который оспаривал решение Минюста.

Министерство юстиции России признало ФБК "иностранным агентом" 9 октября. Фонду якобы перечислили 140 тыс. рублей два спонсора из США и Испании. Платежи поступили на счета, которые уже были заблокированы в связи с расследованием дела об отмывании денег через ФБК.

Позиция Минюста

Представитель Минюста заявил в суде, что, несмотря на то, что счета ФБК в момент переводов из-за рубежа были заблокированы, фонд мог "выразить возврат и отказ средств юридическими действиями". "Можно было заявить ходатайство, составить письмо об отказе средств, заявить публично об этом. Фонд таких действий не принял, значит, фонд их (деньги - Ред.) принял", - пояснил он.

При этом представитель Минюста решительно возражал против предложения ФБК обратиться к Альфа-банку и проверить принятие платежа и сведения о плательщике. Представитель Минюста также сказал, что ФБК вернул средства, присланные из Испании, но уже после включения фонда в список "иноагентов".

Позиция ФБК

Со своей стороны представитель ФБК заявил, что фонд не получал иностранного финансирования, а иностранные средства были возвращены. "Доказательства обратного в деле не содержатся. Распоряжение 9 октября о признании "иноагентом" является незаконным. У меня нет иллюзий по поводу суда, но затем действия Минюста будут изучены в уголовном суде. Это какая-то преступная группировка против фонда", - заявил он.

Необычные спонсоры

Испанский спонсор Роберто Фабио Монда Карденас не объяснил, почему он решил перевести деньги ФБК. Монда даже не смог даже выговорить название организации, которой он переводил деньги. Американским спонсором ФБК оказался гражданин России Юрий Маслихов - он живет во Флориде и владеет бизнесом по производству дверей.

Фонд борьбы с коррупцией обжаловал решение о его включении в список "иноагентов" 18 октября. Организация попросила суд обязать Минюст исключить ее из реестра "иноагентов", а для объективного рассмотрения дела - истребовать у министерства материалы о включении ФБК в этот список.