Суд в Москве приговорил Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы в пятницу, 26 июня, признал художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, а также экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, проходящих по так называемому делу "Седьмой студии" , виновными в хищении государственных средств. Суд приговорил Серебренникова, Малобродского и Итина к условным срокам заключения.

Суд взыскал с фигурантов дела 128 млн рублей по иску Минкультуры.

Бывшая сотрудница министерства культуры Софья Апфельбаум признана виновной в халатности. Ее освободили от наказания, поскольку истек срок давности.

Минкульт России призвали отозвать иск против Серебренникова

Уголовное дело в отношении сотрудников "Седьмой студии" было заведено в 2017 году. Оглашая приговор судья Олеся Менделеева отметила, что министерство культуры России выделило на реализацию проекта "Платформа" 216 млн рублей, а потрачено было, как установлено экспертизой, 87 млн. Таким образом, был нанесен ущерб в 128 млн рублей.

За несколько дней до оглашения приговора более трех тысяч деятелей искусства призвали министра культуры России Ольгу Любимову отозвать иск. По мнению подписантов документа, при расследовании дела "Седьмой студии" допущена масса нарушений, в том числе "подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения".

Свои подписи под письмом поставили Адольф Шапиро, Анатолий Васильев, Юрий Бутусов, Алла Демидова, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Валерий Тодоровский, Сати Спивакова и другие.

Обеспокоенность в связи с судебным преследованием Серебренникова и сотрудников "Седьмой студии" выразили представители творческих кругов Европы, а также политики в Брюсселе и Берлине.