Мосгорсуд приговорил гражданина Польши Мариана Радзаевски к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Суд проходил в закрытом режиме, потому что материалы дела засекретили.
Teisėjo plaktukas
© Shutterstock

Радзиевского признали виновным в том, что он собирал и передавал за рубеж сведения, составляющие государственную тайну России, в том числе данные, которые можно было использовать против государственной безопасности, по заданию иностранной разведки.

Вину Радзаевски не признал. Защита заявила, что подаст апелляцию.

Из материалов Мосгорсуда следует, что он находился под стражей по меньшей мере с 21 апреля 2018 года, тогда его решил арестовать Мещанский суд Москвы. Известно также, что Радзаевски 42 года, он индивидуальный предприниматель в фирме "Автотранс" из Белостока, у него шестеро малолетних детей.

"Настоящее время"
Статьи по теме:

Апелляционный суд Литвы приступил к рассмотрению жалобы осужденного за шпионаж в пользу России (1)

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник приступил к...

Эксперты сообщили о кибератаке на телекоммуникационные фирмы

Телекоммуникационные компании по всему миру...

Шпионившие в пользу России лица осуждены более чем на 4 года тюрьмы (8)

В четверг Шяуляйский окружной суд признал двух лиц...

Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России предлагается отправить за решетку на 6 лет (7)

Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России мужчин...

Россия

Суд в Москве приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши Мариана...

"Левада-центр": каждый десятый россиянин сталкивался с пытками (3)

Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со...

В центре Москвы прохожих угощали отравленными напитками и грабили: 24 пострадавших (7)

Прокуратура Москвы проконтролирует ход расследования...

Transparency подсчитала расходы российских чиновников на командировки (4)

Российское отделение Transparency International опубликовало...

Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ (21)

Российская делегация во вторник подала заявку на...

TOP новостей

Cigaretės Aurelijus Veryga

Новая идея главы Минздрава Литвы: сигареты в магазинах будут "спрятаны"

С целью снижения зависимости жителей от табачных...

Россия объявила Грузии экономическую войну, Литва призывает жителей ехать на отдых в Грузию (190)

В Тбилиси уже не первый день проходят протесты. В...

Александр Морозов. Кремль выдает паспорта на Донбассе. Что это значит? Специально для DELFI (65)

Путин подписал указ о выдаче российский паспортов...

5 платных пляжей литовской столицы

В Вильнюсе действует немало общественных пляжей, за...

Адвокат жестоко избитой девушки: она все еще не может говорить (8)

17-летняя жительница Юрбаркаса, которая в конце мая была...