Суд в Москве приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

Радзиевского признали виновным в том, что он собирал и передавал за рубеж сведения, составляющие государственную тайну России, в том числе данные, которые можно было использовать против государственной безопасности, по заданию иностранной разведки.

Вину Радзаевски не признал. Защита заявила, что подаст апелляцию.

Из материалов Мосгорсуда следует, что он находился под стражей по меньшей мере с 21 апреля 2018 года, тогда его решил арестовать Мещанский суд Москвы. Известно также, что Радзаевски 42 года, он индивидуальный предприниматель в фирме "Автотранс" из Белостока, у него шестеро малолетних детей.