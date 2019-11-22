Суд зарегистрировал иск 21 ноября. Заявление было подано не в рамках гражданского процессуального кодекса РФ, а его составители не требуют привлечь Путина к "гражданско-правовой ответственности", подчеркнул юрист фонда Вячеслав Гимади.
Истцы считают, что их права были нарушены при расследовании Следственным комитетом (СК) РФ дела об отмывании средств через ФБК. Юристы также напомнили, что президент России осуществляет руководство деятельностью СК. В иске говорится, что президент России "как гарант основного закона" обязан выступать "в защиту конституции", но применительно к ФБК эта обязанность "исполнена президентом не была". Основатель фонда, российский оппозиционер Алексей Навальный призвал "не считать этот иск политическим высказыванием".
Суд признал законным внесение ФБК в реестр "иноагентов"
Замоскворецкий суд Москвы 1 ноября признал законным решение министерства юстиции РФ о внесении Фонд борьбы с коррупцией в реестр "иностранных агентов". По версии следствия, фонду перечислили 140 тысяч рублей два спонсора из США и Испании. Платежи поступили на счета, которые уже были заблокированы в связи с расследованием дела об отмывании денег через ФБК.
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