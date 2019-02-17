Согласно ходатайству следствия об аресте, находясь на свободе и имея американское гражданство, Калви может скрыться из России, а также оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые при обысках документы и иным образом помешать расследованию. Адвокаты настаивали на возможности поместить инвестора под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить его под залог в 5 млн рублей, который готов внести сам инвестор.
Адвокаты финансиста уже заявили, что решение о его аресте будет обжаловано.
Дело Калви
Майкла Калви и пять его подельников следствие подозревает в хищении более 2,5 млрд рублей банка "Восточный". В их действиях усматривается состав части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).
Свое недоумение задержанием Калви уже высказали глава Сбербанка РФ Герман Греф, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Основанная Майклом Калви в 1994 году компания Baring Vostok Capital Partners специализируется на частных инвестициях в России и странах СНГ. За 25 лет своего существования она инвестировала 2,8 млрд. долларов в 80 проектов в России, Казахстане и Украине. Штаб-квартира Baring Vostok расположена в Москве.
Суд в Москве арестовал инвестора Майкла Калви на два месяца
Основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина...
В Петербурге во время ремонта частично обрушился корпус университета ИТМО (1)
В Санкт-Петербургском исследовательском университете...
Власти Петербурга впервые запретили проводить марш памяти Немцова в центре города (21)
Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга...
В Москве задержан известный американский финансист (8)
В отношении основателя инвестиционной компании Baring...
Импортзамещение в России: РЖД просит отменить запрет на ввоз продукции предприятий Украины (71)
Российские железные дороги (РЖД) просят отменить...
TOP новостей
Женщины идут в дальнобойщики, чтобы сохранить семью (30)
Среди водителей большегрузных машин распространяется...
Ивашкявичюс: я много раз хотел отказаться от этой премии (4)
Во время вручения национальной премии культуры и...
Феномен Трампа? За два года солгал 8158 раз, но не всех это волнует ученый объяснил причину (27)
Гибридные угрозы, манипулирование решениями...
На дорогах в восточной Литве могут быть скользкие участки
17 февраля утром в Литве покрытие основных дорог...
Экономист: демографическое положение Литвы – симптом непорядка (40)
Самая большая проблема Литвы - эмиграция, а заявление,...