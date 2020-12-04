Суд в Москве арестовал физика Губанова по делу о государственной измене

Лефортовский районный суд Москвы в четверг, 3 декабря, арестовал физика Анатолия Губанова до 2 февраля по ходатайству следствия. Ученого подозревают в государственной измене. Следствие считает, что мужчина мог передать за границу сведения, составляющие государственную тайну.

Губанов участвовал в международном проекте HEXAFLY-INT по разработке гиперзвукового летательного аппарата и занимался концепцией высокоскоростного пассажирского самолета на водородном топливе, утверждает неназванный собеседник "Интерфакса". Он не уточнил, связан ли арест физика с участием в этом проекте.

В окружении ученого удивлены его арестом, Губанов читал лекции в ряде учебных заведений и "пользовался уважением у студентов", отмечает агентство. По словам ректора Московского физико-технический института Николая Кудрявцева, Губанов "предположительно" работает в Центральном аэродинамическом институте имени Жуковского.

В России фигурантами дел о госизмене стали, среди прочего, журналист Иван Сафронов, физик Роман Ковалев, ученый Виктор Кудрявцев. Все они находятся под арестом, а их дела них засекречены.