Петрозаводский городской суд продлил арест председателя карельского отделения правозащитного общества "Мемориал" Юрия Дмитриева на три месяца до 25 марта 2020 года. Заседание по делу историка, обвиняемого в педофилии, прошло в пятницу, 13 декабря, в закрытом режиме. После заседания в Петрозаводске прошли одиночные пикеты в поддержку Юрия Дмитриева.
Автор книг о жертвах политических репрессий
Дело Дмитриева получило резонанс во всей стране. В его поддержку высказывались многие общественные и культурные деятели. В частности, в конце октября более 200 писателей, актеров, режиссеров, журналистов и политикой подписали петицию, призвав пристально следить за делом историка, посвятившего "тридцать лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти" о жертвах сталинских репрессий. По мнению авторов письма, Дмитриева "пытаются уничтожить" из-за того, что историк искал места захоронения жертв сталинского террора.
Юрий Дмитриев известен как составитель книг о жертвах политических репрессий в Карелии в 1930 - 1940-е годы, обнаруживший места массовых захоронений жертв сталинского террора в Сандармохе и Красном бору, а после проведения там раскопок - добившийся превращения братских могил в мемориальные комплексы.
Дело Юрия Дмитриева
Впервые Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и содержался под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и, используя эти снимки, изготовлял порнографические материалы. Сам историк утверждал, что делал снимки дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием, а после того как девочка подросла, перестал ее фотографировать.
Петрозаводский городской суд 5 апреля 2018 года полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Одновременно суд объявил Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.
Однако 14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение. А 28 июня СК России возбудил новое дело. На этот раз правозащитника обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет.
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