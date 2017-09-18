Немецкий концерн Siemens поддержал ходатайство своего СП с "Силовыми машинами" о переводе в соистцы из ответчиков. Ранее Siemens сообщал, что его СП привлечено к делу в информационных целях.

Ответчиками на суде выступают ООО "ВО "Технопросэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт". Siemens просит признать сделку от 16 октября 2015 года о поставках турбин ООО "ВО "Технопросэкспорт" для использования в Крыму недействительной и вернуть турбины производителю. Поставку турбин в Крым осуществило ОАО "ВО "Технопромэкспорт", которое сейчас находится в стадии банкротства.

Причины переноса заседания

Перенос судебного заседания на 16 октября связан с ходатайством ответчиков, сославшихся на то, что 3 октября кассация должна рассмотреть дело о признании недействительности этого договора в рамках банкротства ОАО "ВО "Технопромэкспорт".

Скандал вокруг поставок турбин в аннексированный Россией Крым разгорелся в начале июля. Тогда агентство Reuters сообщило, что в Крыму, в нарушение санкций ЕС, введенных против Москвы, находятся газовые турбины, произведенные Siemens, и опубликовало их фотографии в порту Севастополя.

В "Технопромэкспорте", который строит электростанции в Крыму, заявили, что четыре турбины компания приобрела на вторичном рынке, а затем модернизировала их на российских заводах.