Мосгорсуд 8 апреля освободил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова, продюсера Юрия Итина и бывшую сотрудницу Минкультуры РФ, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум, обвиняемых в в хищении бюджетных средств при реализации театрального проекта "Платформа". Все трое дали расписку о надлежащем поведении.
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"Постановление суда первой инстанции изменить, жалобу защиты удовлетворить", - огласила решение судья. На прошлой неделе Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора и продлил до 4 июля срок домашнего ареста Серебренникову, Итину и Апфельбаум.

Сами обвиняемые просили отпустить их под подписку, но судья Ирина Аккуратова сочла, что в этом случае они могут воспрепятствовать рассмотрению дела, и отметила "общественную опасность" вменяемого фигурантам преступления.

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В апелляционной жалобе адвокаты указали на необоснованность продления домашнего ареста. Они отметили, что данная мера пресечения избыточна, а основания для содержания под домашним арестом отпали, так как большинство свидетелей по делу уже допрошены, передает агентство "Москва".

Прокурор в свою очередь просила оставить решение суда первой инстанции без изменений, отметив, что в деле есть фигуранты, которые скрываются от следствия, и домашний арест не позволит подсудимым с ними связаться. Серебренников находился под домашним арестом с 23 августа 2017 года.

Режиссер назвал решение Мосгорсуда "еще не победой, но уже почти", передает ТАСС. В ходе заседания Серебренников просил именно об освобождении под подписку, называя уголовное преследование "необоснованным и рассыпающимся в суде". В ближайшее время он намерен вернуться к работе в качестве художественного руководителя театра "Гоголь-центр".

"Это не очень легко психологически, но очень много дел. У нас спектакли, репетиции", - сказал Серебренников "Интерфаксу". "Спасибо всем, кто нас поддерживает, и кто болеет за нас. И спасибо всем людям, которые, когда я гулял два часа по Хамовническом району, подходили и говорили: "Держитесь, мы с вами", - добавил он. В то же время режиссер подчеркнул, что "ничего еще не закончилось, мы продолжим доказывать нашу невинность в суде".

Ранее адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова рассказала в интервью телеканалу "Дождь", что ее подзащитная периодически нуждается в медицинском освидетельствовании, а у Серебренникова "в очень плохом состоянии" 85-летний отец. Режиссер "лишен возможности часто его навещать, и только с какого-то позволения, очень редко, может слетать туда, и то преодолев, в общем-то, большие трудности и ограничения".

При этом адвокат не согласилась с мнением о том, что суд по делу затягивается. "Ничего оно не затягивается, суд очень тщательно, можно сказать, даже скрупулезно изучает материалы дела", - сказала она. Поверинова уточнила, что допрошены всего девять свидетелей обвинения, оглашены 110 томов уголовного дела из 274, "то есть мы только в середине пути".

Защитник отметила, что суд "очень хочет разобраться" и заинтересован в том, чтобы понять суть дела. В пользу этого мнения, по мнению Повериновой, говорит то, что суд назначил повторную экспертизу деятельности "Седьмой студии".

А вот следствие тянулось долго, было "недобросовестно и ангажировано", заявила адвокат. "Просто все в кучу свалило, и вот тебе, суд, разбирайся, - возмутилась Поверинова. - И слава богу, что суд пытается в этом разобраться и установить истину".

Всего по делу "Седьмой студии" проходят пять человек, в их числе бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, который уже находится под подпиской о невыезде из-за состояния здоровья, и продюсер Екатерина Воронова, объявленная в международный розыск. Их обвиняют в хищении не менее 133 млн рублей, выделенных на проект "Платформа" с 2011-го по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину.

NEWSru.com
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