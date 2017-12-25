Арбитражный суд Москвы назвал неубедительными доводы немецкого концерна Siemens. Доказательств обмана при заключении сделки с "Технопромэкспортом" представлено не было, говорится в решении суда.
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Немецкий концерн Siemens не сумел доказать в суде, что его дочерняя компания "Сименс технологии газовых турбин" была обманута при заключении контракта на поставку газовых турбин с "Технопромэкспортом". Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

Арбитражный суд не нашел убедительными доводы Siemens, что в концерне имели неправильное представление о природе и предмете контракта. "Доказательств того, что ответчики ("Технопромэкспорт". - Ред.) преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение "Сименс технологии газовых турбин" заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено", - говорится в постановлении суда.

14 декабря Арбитражный суд Москвы отклонил иск Siemens к "Технопромэкспорту" по вопросу поставки немецких турбин в Крым вопреки санкциям. Одновременно был отклонен встречный иск "Технопромэкспорта" к немецкому концерну.

Deutsche Welle
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