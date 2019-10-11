Черемушкинский суд Москвы в пятницу, 11 октября, отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры, которая требовала арестовать квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску Росгвардии. Оппозиционный политик сообщил о требовании прокурора несколькими часами ранее. По словам Навального, речь идет о трехкомнатной квартире площадью 78,5 квадратных метров в панельном доме в московском районе Марьино, являющейся его "единственным существенным объектом имущества".
Росгвардия подала иск к Навальному, Соболь, Яшину и другим оппозиционерам
В начале сентября прокурор Москвы подал иск к основателю ФБК и еще семи сотрудникам фонда, оппозиционным политикам и активистам в связи с акциями протеста 27 июля и 3 августа. Иск связан с привлечением Росгвардией дополнительных сил, что повлекло дополнительные расходы, в частности на оплату труда.
Ответчиками по исковому заявлению проходят также незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь, Александр Соловьев и Илья Яшин, сотрудники ФБК Георгий Албуров, Иван Жданов и ведущий YouTube-канала "Навальный Live" Владимир Милов. Иск был зарегистрирован 4 сентября, суд начнет рассматривать заявление 21 октября. В этот же день Симоновский суд Москвы намерен рассмотреть два аналогичных иска Главного управления МВД России по Москве к членам команды оппозиционера.
Обыски у сотрудников штабов Навального и блокировки счетов
12 сентября по 150 адресам в 41 городе России прошли обыски у координаторов и сотрудников штабов Навального. По словам менеджера ФБК Леонида Волкова, следственные группы приходили с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии. Позднее в ряде городов у сторонников Навального были заблокированы счета на сумму 75 млн рублей в каждом случае. Оппозиционеры связывают обыски с успехом "умного голосования" на выборах в ряде российских регионов 8 сентября. Министерство юстиции РФ 9 октября внесло ФБК в реестр "иностранных агентов".
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